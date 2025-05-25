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縣市薪情差很大》竹市42%月薪逾7萬 彰縣47%領基本薪

2025/05/25 05:30

竹市工資冠全台 彰縣僅一半（資料來源︰勞動部 製表整理︰財經新聞群組）竹市工資冠全台 彰縣僅一半（資料來源︰勞動部 製表整理︰財經新聞群組）

〔記者高嘉和／專題報導〕全台哪個縣市「薪」情最好？根據勞動部最新統計，新竹市以平均提繳工資（勞退薪資）七．三萬餘元冠居全台，近四十二％勞工月領工資逾七．二八萬元、近十九％月領十一萬元以上；至於「薪」情最差的是彰化縣，平均提繳工資僅三．五萬餘元，是新竹市的一半不到，月領逾十一萬元僅占一．○四％，逾四十七％僅領到或領不到二萬八五九○元的基本工資。

根據勞動部最新統計，新竹市以平均提繳工資（勞退薪資）7.3萬餘元冠居全台。圖為竹科下班車潮。（彭博）根據勞動部最新統計，新竹市以平均提繳工資（勞退薪資）7.3萬餘元冠居全台。圖為竹科下班車潮。（彭博）

竹縣市＋北市 前3大高薪區

勞動部公布到去年底最新的勞工退休金新制提繳統計，竹科重鎮所在地的新竹市、新竹縣穩居前二名，月平均提繳工資分別為七．三萬餘元、五．七萬餘元，其次為台北市的五．三萬餘元、桃園市的四．五萬餘元與新北市的四．三萬餘元。薪情最差的三個縣市依序為彰化縣、屏東縣及台東縣，平均工資都約三．五萬元，僅新竹市的一半不到。

彰、屏、東 薪情最差3縣市

從各縣市工資分布比重來看，科技新貴最多的新竹市有逾五十四％的勞工月工資超過五．七八萬元，四十一．五九％超過七．二八萬元，且月領逾十一萬的勞工占比達十八．九五。相較之下，彰化縣月領不到二萬八八○○元（基本工資為二萬八五九○元）占比達四十七．二％，月領逾五．七八萬元占比為七．二二％、超過十一萬元更僅一．○四％。

中市平均提繳工資 續居六都之末

另比較近三年工資成長率，落後首位是雲林縣的六．四五％，其次是苗栗縣的八．七五％、南投縣的九．八七％、花蓮縣的九．九七％與台南市的十．○三％。工資成長率前五位依序為新竹縣的十六．八六％、新竹市的十二．四％、台中市的十一．九％、宜蘭縣的十一．七九％與台北市的十一．四二％。台中市近三年來平均工資成長率雖居六都之冠，但平均提繳工資僅三．九萬餘元，續居六都之末。

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