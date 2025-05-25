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台電RE30低碳電力》鋼鐵、扣件業者：售價偏高 採購意願低

2025/05/25 05:30

台電RE30低碳電力商品草案近期出爐，預計6月上路、7月開始銷售，首批申購者可享早鳥價每度6.1元，優惠到今年底。（台電提供）台電RE30低碳電力商品草案近期出爐，預計6月上路、7月開始銷售，首批申購者可享早鳥價每度6.1元，優惠到今年底。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電推出RE30低碳電力商品，早鳥價每度仍逾六元。國內鋼鐵、扣件業者均認為價格偏高，除非有急迫性，否則業界採購意願低；業者指出，不只價格高，電力排碳係數計算、牴觸時間電價分流等配套細節仍需要釐清。

中部電爐大廠指出，夏季用電透過時間電價引導，下午四點到晚間十點，尖峰每度電達到八元，鋼鐵業者根本用不起，但若是採購RE30，付出每度六元價格就能在尖峰時段使用，恐會與時間電價希望引導用電有所牴觸，無法讓供電穩定。

業者還擔憂台電因銷售綠電，導致電力排碳係數增加，對於台電認為可透過產業、民生分開計算，不影響總排碳量的說法感到存疑；且RE30對於已採購多年綠電的廠商有變相懲罰，假設廠商已做到RE20，可採購額度就不高。

業者對價格最有意見，先前規劃的四．八八元就嫌太高，超過六元更是「不可能買」，直言政策上雖強調RE30是「補充性質」，要引導廠商先向民間採購綠電，但官方提出方案，「若沒有人買、就不叫方案」，只是怕被外界指責買不到綠電。

南部某扣件業者表示，台電RE30超過六元的價格偏高，其向民間採購行情每度逾五元，因此仍會以成本優先考慮，若有急迫性，才會考慮跟台電採購。

樂見綠電採購多元銷售

目前歐洲市場約占該公司營收兩成，業者指出，歐盟CBAM（碳邊境調整機制）也尚未完全明朗，但不能不去面對，以扣件加工來看，原料碳排僅占少部分，公司今年加緊採購綠電，因國內電價逐年調漲，每度五到六元區間尚可接受，但超過六元，就要再考慮。

業者認為，過去綠電採購的管道少，「連問也問不到」，都是被護國神山等級公司掃走，現在的確感受到國內綠電採購管道變多，樂見政府推出多元銷售。

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