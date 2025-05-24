早有安排 夏夜尖峰備轉率可逾7％

台中火力電廠2014年用煤量1839萬噸，2024年已下降到1187萬噸。（記者蔡淑媛攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台灣進入非核家園，今夏供電再成焦點。台電董事長曾文生表示，今年夏天機組運轉早在一年前就已開始安排，核三廠二號機除役是既定時間，此變數都有計算，台電會透過手上各種資源，讓今夏夜尖峰可維持備轉率在七％以上，在特殊狀況、有條件限制下，才啟用緊備機組。

綠電優先 特殊狀況才啟用緊備機組

台電副總吳進忠解釋，台電機組調度原則以「綠電先行」為優先，有空間就會盡量減煤，五月底以來氣溫攀升，新機組測試上有狀況，民營的和平兩部機組故障，林口一號機組又破管等，較預期供電能力減少近三百萬瓩，備轉容量率低於八％，台電調度備用的興達三、四號機組合乎規定。

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曾文生坦言，跳機會發生，但四部大型機組幾乎同時有狀況，是很低的機率，且五月底前仍有不少機組在歲修，台電會再了解與檢討；至於故障中的機組與大修中的明潭水力、興達燃氣機組等，預計六月前陸續回歸。

曾文生指出，中火是被高度關注的火力電廠，六年來台電不曾十部全開，空污季節開七部、非空污季最多九部，年用煤量從一千八百萬噸降至一千二百萬噸，減煤三分之一，空污排放也減八成。他說，台電自提出承諾後，中火年用煤就沒有超過一二六○萬噸，不曾跳票過，今年目標要降到一一○○萬噸。

至於高雄興達三、四號機，表訂除役時間為今年與明年十二月；台電在蓋興達新一機的環評時，有具體承諾能不用就不用，去年底更已轉為備用機組，只有備轉容量率低於八％才可啟用，且今年使用時數也未滿一百小時，距離七二○小時還很遠。

已除役的大林五號與興達一、二號機則轉為「緊急備用機組」，啟用條件更為嚴苛、備轉容量率須低於六％，並有全年運轉不超過七二○小時限制。

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