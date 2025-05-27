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不再恆久遠？天然鑽石價格已從高點重挫近60％ 原因曝光

2025/05/27 16:00

天然鑽石價格自2022年3月達到高點以來，已重挫近60%。（路透）天然鑽石價格自2022年3月達到高點以來，已重挫近60%。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普掀起的關稅和全球貿易戰，重創各大市場，導致高度仰賴全球化供應鏈、價格昂貴的鑽石產業，正面臨空前壓力。專家坦言，全球鑽石產業正遭遇一場完美風暴，而關稅只是其中最新的打擊。據統計，天然鑽石價格自2022年3月達到高點以來，已重挫近60%。

《CNBC》報導，目前鑽石進口到美國，面臨著10%的基本進口關稅，而美國市場佔全球拋光鑽石需求超過一半，對業界影響深遠。若川普設定的90天貿易談判暫緩期屆滿後未達新協議，還可能加徵更多關稅。

安特衛普鑽石中心（Antwerp Diamond Centre）執行長倫特梅斯特斯（Karen Rentmeesters）表示，全球鑽石產業正遭遇空前挑戰，「關稅只是其中最新一擊」。她呼籲美國政府應該把鑽石比照金、銅等原物料，排除在關稅之外，並指出「裸鑽也是一種原料」，應獲同等待遇。

鑽石從礦場開採至零售上架，需經多個國家的轉運與加工，如從非洲礦區運往中東、歐洲貿易中心，再運到切割和拋光中心，最後由珠寶商銷售。此複雜供應鏈使鑽石產業對任何跨境貿易中斷的影響，極為敏感。而在關稅不確定性出現之際，整個奢侈品產業需求正面臨疫情後榮景降溫，和中國經濟放緩帶來的多重逆風。

相較於外在政策風險，業界更深層的挑戰則來自「實驗室培育鑽石」（LGD）的快速興起。此類鑽石與天然鑽石在化學組成上完全相同，肉眼難以辨識，價格卻比天然鑽石便宜大約8成。消費者因此更願意選擇培育鑽石，珠寶品牌Pandora更在2021年宣布全面停售天然鑽石，成為產業轉型重要分水嶺。

根據市場數據，天然鑽石價格自2022年3月達到高點以來，已重挫近60%。

儘管兩者價格差距擴大，但部分分析師認為，市場正在接近「價格穩定分界點」。獨立鑽石分析師季尼斯基（Paul Zimnisky）認為：「關鍵問題是，天然鑽石價格還能再跌多少，才會讓消費者明確感知到兩者之間的差異？」他指出，如今消費者僅需要花費幾千美元，就可買到3到5克拉的實驗室鑽石，但同樣大小的天然鑽石則需花費數十萬美元，「這樣的價差正在創造真正的市場區隔。」

如鑽石巨頭De Beers就宣布將關閉旗下培育鑽石品牌 Lightbox，重壓天然鑽石業務，De Beers 執行長庫克（Al Cook）在聲明中表示：「實驗室培育鑽石的價格持續下跌，進一步凸顯其與天然鑽石的差異性。」

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