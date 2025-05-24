飆股幕後》輝達總部效應 新紡週飆55%

輝達創辦人黃仁勳21日在台灣舉行全球媒體問答會。（記者廖振輝攝）

記者方韋傑／特稿

北投士林科技園區周邊土地與建案受惠於輝達台灣總部選定設址，後續房市買氣備受市場看旺，其中，紡織廠新紡（1419）手中土地資產將水漲船高，帶動新紡本週股價連續拉出5根漲停，新紡昨日收在漲停價74.3元，創近28年來新高價，單週漲幅高達55.92%，若從4月初股災低點36.4元起算，則漲幅已超過1倍。

7.8萬坪土地資產 1.6萬坪在北士科

新紡土地資產主要位於台北市士林區，總面積約7.8萬坪，其中1.6萬坪位於北士科範圍內，目前主要出租給汽車品牌作為展示中心，或作為停車場使用，由於輝達海外總部將設在北士科，帶動本週士林三寶股價齊漲，而新紡因土地資產最為雄厚，股價表現最強勢。

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而從新紡基本面來看，今年首季每股稅後盈餘（EPS）為0.33元、年增10%；4月營收2.87億元、年減4.24%，但是每股淨損0.06元，比起去年同期衰退76.92%。新紡對於紡織產業面臨的困境，依舊專注於開發特殊新技術與產品，藉由差異化維持國際競爭力，並放眼海外生產基地，透過高質化商品、多元供應鏈布局因應市場變動。

新紡董事長吳昕恩指出，台灣紡織業受疫情後的高通膨、俄烏與中東戰事等地緣政治緊張情勢，以及美國新政府經貿政策動向、關稅政策影響，今年經濟發展仍具高度不確定性與挑戰。

而為了應對法規亦趨嚴格，新紡將持續發展綠色原料，從被動合規轉向主動開拓循環經濟商機，並利用AI與智慧生產快速回應市場變化。

本週法人對新紡股票著墨不多，三大法人合計僅買超126張，顯見近期股價飆漲，投機性操作意味較為濃厚。法人仍傾向關注企業體質與本業展望，投資人應合理評估個股過熱程度，留意追高套牢風險。

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