昔日中國汽車銷量一哥倒了！哪吒汽車5年燒光逾750億

中國哪吒汽車爆雷，母公司宣布破產重整。（圖取自中國社交平台）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國車市競爭激烈，哪吒汽車爆雷，近5年累計虧損高達183億人民幣（約台幣752億），其母公司合眾新能源汽車近日正式啟動破產重整。員工不滿被欠薪怒衝上海虹橋辦公室，圍堵合眾新能源董事長方運舟，情緒激動高喊「我們要薪資」。

哪吒汽車銷量曾在2022年創新高，達15.2萬輛，年增率達118%，勇奪年度銷售冠軍寶座。2023年開始反轉，陷入停產困境。數據顯示，哪吒汽車從2021年至2025年累計虧損183億人民幣。

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根據財新報導，自2024年下半年以來，哪吒汽車接連曝出拖欠供應商款項、停產、大規模裁員等消息，公司經營陷入困境。2024年12月6日，哪吒母公司-合眾新能源揭露，因公司策略調整，原CEO張勇轉任公司顧問，哪吒汽車創辦人、董事長運舟兼任CEO職務。

當時，方運舟在公司內部稱，哪吒汽車將實施包括全員持股在內的一系列改革措施，還稱「爭取在2025年實現整體毛利率轉正」。實際上，近半年來公司經營情況未有改善。

合眾新能源目前總負債近百億人民幣，先前合眾新能源希望透過供應商債轉股減輕壓力，同時爭取引進新融資，但實際進展並不順利。

哪吒汽車員工不滿被欠薪，圍堵哪吒汽車母公司合眾新能源董事長方運舟（站立者）。（圖取自中國社交平台）

而且，哪吒汽車欠薪已久，不少員工被拖欠的工資和離職補償總計上萬至數十萬人民幣不等，為了追討欠薪，許多員工11日將方運舟圍堵在上海虹橋辦公室。現場影片顯示，部分員工情緒激動，高喊「我們要薪資」；方運舟不耐煩的說：「你們先選三個人出來談，以前都在公司共過事，現在還這樣幹嘛」。

財務困境爆開後，合眾新能源汽車正式啟動破產重整，6月13日，中國企業破產重整案件資訊網揭露，上海禹形廣告有限公司申請合眾新能源破產一案，已獲浙江省嘉興市中級法院受理，破產管理人為浙江子城律師事務所。

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