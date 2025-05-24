國銀對中曝險占淨值比17.6％ 創新低

金管會最新統計，國銀對中國曝險占淨值比重，已降至17.6％。（法新社資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕本國銀行對中國曝險再創新低！金管會最新統計，截至今年第一季底，國銀對中國的「授信」、「投資」及「資金拆存」總額共八二五四．八一億元，占淨值比重為十七．六％，是有統計以來首次跌破十八％大關。

金管會固定在二、五、八、十一月公布對中國曝險變化，包括授信、投資及資金拆存三大項目，曝險越高代表風險越大。

請繼續往下閱讀...

根據統計，截至今年第一季底，對中國曝險金額為八二五四．八一億元，較去年同期的九五二八．六億元，年減幅達十三．四％。

國銀業者表示，年減幅逾十三％，顯示國銀對中國無論是放款或是投資，都處於收縮局面，趨勢很明顯。

金管會法定規範，國銀對中國曝險金額占「上年度決算後的淨值」比重，不得超過一○○％。而今年第一季底的淨值比重為十七．六％，是統計以來第一次不到十八％。

就個別單一銀行來看，國銀對中國曝險占淨值比重，最高依序為中國信託五十七％、凱基銀行四十四％、永豐銀行三十九％、台北富邦銀行三十六％。曝險占比最低為聯邦銀行○．四％、輸出入銀行一．一％、元大銀行一．四％、華泰銀行二％。

銀行局官員指出，國銀對中國曝險占淨值比重，已從過去高峰的七十七％降至今年第一季的十七．六％，業者已自我進行控管調節，金管會將密切監控各地區的投資風險，並考慮調整相關投資標準，以應對不斷變化的國際局勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法