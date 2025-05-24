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學者︰發行國家韌性債券 引導壽險資助財政與國安

2025/05/24 05:30

成大政治系教授、國策研究院執行長王宏仁建議，政府可主導發行具政策導向的「國家韌性債券」，結合國防安全與國際戰略雙目標，建立一套壽險資金、國安需要與財政穩定三者兼容的新制度。（資料照）成大政治系教授、國策研究院執行長王宏仁建議，政府可主導發行具政策導向的「國家韌性債券」，結合國防安全與國際戰略雙目標，建立一套壽險資金、國安需要與財政穩定三者兼容的新制度。（資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕台灣壽險產業長年累積巨額的海外資產（多數為美債），成為亞洲金融「超級強權」，卻因欠缺有效避險架構，在面對匯率劇烈波動時，暴露出高度資產負債錯配風險（currency mismatch）。成大政治系教授、國策研究院執行長王宏仁建議，政府可主導發行具政策導向的「國家韌性債券」（Resilience Bonds），結合國防安全與國際戰略雙目標，建立一套壽險資金、國安需要與財政穩定三者兼容的新制度。

王宏仁指出，壽險業之所以大量投入海外資產，關鍵在於國內缺乏可投資、可長期持有、且具穩定收益的資本工具。壽險公司以新台幣收取保費，卻因國內缺乏合適標的，只能換成美元投資海外資產，形成結構性資產錯配，不僅造成台灣資本市場空洞化，也讓台灣在國際金融體系中長期處於被動地位。

他說，政府過去也希望引導壽險資金投入公共建設，盼活化長天期資金、強化基礎建設動能，但始終難以落地。因許多BOT案曠日廢時，程序繁瑣、環評延宕，使壽險業難以估算風險，加上政府部門對創新投資架構普遍冷淡，官僚體系缺乏整合與推動意願，導致理想與現實形成斷裂。

王宏仁建議，政府可參考美國於一戰、二戰期間推動的「自由債券」（Liberty Bonds）與「國防債券」（Defense Bonds）經驗，由中央政府主導發行具政策導向的長期公債，結合國防安全與國際戰略雙目標，建立一套壽險資金、國安需要與財政穩定三者兼容的新制度。例如美國一九一七年發行的自由債券籌集超過一七○億美元，二戰時期的國防債券更進一步引導民間儲蓄、抑制通膨，成為金融與國家動員結合的代表。

他強調，台灣當前雖非戰時，但國防預算遭在野黨凍結、預算審查遲滯，政府急需一套創新財政工具，能在不依賴短期政治協商的情況下，滿足中長期戰略需求。在外交戰略上，台灣也需足夠的「銀彈」資源，才能有效參與國際合作、援助民主盟友，突破中國的打壓；若能發行「國家韌性債券」（Resilience Bonds）或「自由參與債券」（Freedom Bonds），將用途明確導向國防與國際合作，並設計成壽險公司與民眾皆可參與的產品，將有助於實現公共利益與資本效率的雙重目標。

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