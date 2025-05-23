茂矽無懼紅供鏈 下半年試產碳化矽

茂矽總經理盧建志。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕中國大力扶植電動車相關碳化矽（SiC），殺價搶市衝擊美商龍頭Wolfspeed傳將聲請破產，晶圓代工廠茂矽（2342）不畏紅色供應鏈影響，預計下半年建置完成碳化矽生產線，並展開試產，在大股東中美晶（5483）與朋程（8255）的集團支持下，也將投資8吋功率晶圓廠。

茂矽昨召開股東會，董事長唐亦仙表示，美國總統祭出關稅影響全球經濟，公司出口美國產品雖少，但間接客戶下單有趨保守態勢，加上新台幣升值，整體而言，消費者信心恐受影響，展望下半年，市況可能不如往年的傳統旺季。

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但她指出，公司耕耘差異化的車用功率元件多年，包括二極體、功率場效應電晶體（Power MOSFET）、絕緣柵雙極電晶體（IGBT）等，對營收占比與毛利已具正面貢獻，今年下半年新加入的碳化矽生產線，也將會成為營運新動能。

茂矽總經理盧建志則表示，在政策扶植下，中國成熟製程尤其是功率元件，技術已追上，茂矽雖面對中國的競爭，6吋廠的高壓製程仍可以找到利基型的產品投產，從去年到今年上半年，功率元件的設備產能利用率持續達滿載。

盧建志指出，集團包括環球晶（6488）、朋程及多家轉投資的IC設計公司，已形成自己供應鏈，因集團已有8吋產能與投片需求，將整合資源，支持茂矽投資8吋晶圓廠，採合資或自建方式、地點都不設限，這次股東會也通過增資案，準備資金需求用途，但預期不會在今年實現投資8吋廠。

股東會通過增資案

將投資8吋晶圓廠

他指出，增資案除跟8吋產能有關，也為了投資碳化矽產能，因碳化矽將是茂矽未來營運主力，此外，也因應碳費支出。茂矽目前與集團相關業務約占四成，預期未來與集團合作的比重會趨高、更密切。至於Wolfspeed傳將聲請破產，市場傳台廠將受惠轉單，盧建志表示，Wolfspeed畢竟是大廠，掌握技術與客戶能量非常可觀，外溢轉單效應目前還看不到。

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