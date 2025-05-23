AI最大市場在美國 經長：設主權基金很正確

經濟部長郭智輝表示，現在設立主權基金是非常正確的一個選擇。（圖取自國會頻道）

〔記者廖家寧、吳欣恬／台北報導〕總統賴清德日前宣布將成立主權基金。經濟部長郭智輝昨赴立法院備詢時表示，國發基金僅能對國內企業投資，但主權基金可針對台灣以外的地區投資，美國是全球發展AI（人工智慧）領域最大市場，若台灣能從技術開端就關注和投資，對後續加碼有很大的幫助，主權基金的設立在當下是非常正確的選擇。

國發會副主委高仙桂也說，目前主責單位還要等行政院做決定，如果最後選擇國發會，當然責無旁貸。

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對國外企業適時投資

郭智輝及高仙桂昨赴立法院經濟委員會預算解凍案，多位立委關切主權基金一事。立委謝衣鳯質詢主權基金的設立目的；郭智輝強調，主權基金是對海外地區的投資，國內已有國發基金、台杉基金，可投資國內創新企業，但無法對國外企業投資，AI等數個先進科技領域多集中幾個特定地區發展，國內企業也會佈局與投資，現在是設立主權基金非常合適的時機。

不排除有償運用外匯存底

謝衣鳯關切，主權基金可能面臨市場波動風險或弊案等，該如何監督？郭智輝表示，台灣有經驗豐富的專業投資者，政府也會設立專法與專責管理機構，明定設立目的、資金來源、完善治理與監理架構等，以確保主權基金營運公開透明並符合政策目標。

至於主權基金的資金來源，央行認為不宜無償撥用外匯存底，高仙桂說仍在研議中，「有償可能也是型態之一」，其他國家也有以有償的方式運用外匯存底成立主權基金的前例。

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