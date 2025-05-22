財經青紅燈》台灣社會的「老少高小」

「高」房價、「小」坪數則是台灣住宅現況的真實寫照。（資料照）

「老」齡、「少」子化已成為近幾年台灣人口結構縮影，而「高」房價、「小」坪數則是台灣住宅現況的真實寫照，四大因素交互之下，造成去年第四季台灣兩人以下的少戶量宅數超過380萬宅、比重甚至快要過半。

超高齡社會、少子化並未成為房市利空，反而成為小宅盛行的原因之一，更加重高房價的衝擊，在購屋負擔能力有限情況下，導致「高單價、小坪數」的小宅新案加速在全台快速蔓延，甚至也影響豪宅單戶面積走向「輕坪風」，從過往動輒單戶150坪、200坪的大氣規劃，逐步走向單戶80至100坪。

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根據內政部不動產資訊平台最新統計，去年第四季全國房屋稅籍住宅數量高達933.79萬宅，相較10年前同期增加99.93萬宅，其中40.07萬宅的住宅面積是在25坪以內、占比約40.11%，相當於每增加2.49宅就有1宅是25坪以內，甚至有7.21萬宅是15坪以內、占全國新增宅數比重約7.21%

小宅的盛行，非但沒有減輕購屋負擔變沉重的問題，反而成為高單價走揚的直通車，更是民眾犧牲空間換產權下不得不的選擇。

根據國泰房地產指數最新發布，自2024年第二季起，截至今年第一季，北市已經連續四個季度新建案總價沒有低於1500萬元的戶別出現，且觀察過去五個季度台北市新案坪數20坪以下的占比，有三個季度超過10%，其中2024年第二季、2025年第一季等兩個季度，占比均超過2成，前者更高達28.2%，顯示小宅已逐步成新建案主流。

小宅的社會現實除對照高房價負擔不起外、背後更有不婚不生、孤獨老的現象存在，因此，在趨小的生活空間，還有長年期的房貸壓力之下，年輕族群更不想結婚，更遑論生小孩，甚至只求這輩子過得好就好。（徐義平）

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