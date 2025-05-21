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財經青紅燈》「囤房稅2.0」開徵亂象

2025/05/21 05:30

囤房稅2.0開徵出現亂象，財政部表示，地方稅捐機關已主動更正稅額，並展延繳納期間。（記者鄭琪芳攝）囤房稅2.0開徵出現亂象，財政部表示，地方稅捐機關已主動更正稅額，並展延繳納期間。（記者鄭琪芳攝）

為抑制炒房、囤房，「囤房稅2.0」於2024年7月起上路，2025年5月首度開徵。然而，即使作業期及宣導期相當長，5月房屋稅開徵後仍出現不少亂象，包括「自住」誤列「非自住」、獨立權狀車位被課非自住稅率等，以雙北市稅單出錯最多。儘管地方政府陸續重新發單，財政部也將自住房屋設籍及出租房屋申報期限延至6月2日，但這次房屋稅開徵亂象仍值得檢討。

財政部2023年7月提出「房屋稅差別稅率2.0」方案，俗稱「囤房稅2.0」，住家用房屋改採全國歸戶，非自住稅率由1.5%~3.6%調高為2%~4.8%，自住稅率維持1.2%（本人、配偶及未成年子女限3戶），全國單一自住一定金額以下稅率則由1.2%降至1%。立法院2023年12月三讀通過法案，財政部2024年2月即預告「囤房稅2.0」稅率級距及單一自住房屋現值基準，接著2024年3月預告自住房屋新增「設籍」等要件。

換言之，「囤房稅2.0」從修法、上路到開徵，雖然自住房屋的認定有所改變，但地方政府至少有一年多的作業調整期間。然而，「囤房稅2.0」正式開徵後，地方政府寄出的房屋稅單，還是出現不少「自住」及「非自住」認定錯誤的問題，其中北市有5萬多張稅單出錯最誇張，不少民眾因「自住」被誤列「非自住」而稅額暴增，這實在不是一個首都應有的行政效能。

房屋稅是地方稅，由地方政府發單開徵，雖然房屋稅制出現重大變革，但也給予地方政府一年多的準備期間，財政部也於開徵前多次宣導；何況，稅額多寡直接影響民眾的權益，不管國稅或地方稅，稽徵機關發單課稅本應嚴謹，類似此次數萬張稅單出錯的狀況實在不應出現，地方稅務機關應深切檢討，財政部也應加強協助及輔導，確保此次「囤房稅2.0」開徵亂象不再重演。（鄭琪芳）

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