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學者︰政府將有計畫推動海外投資

2025/05/21 05:30

總統賴清德昨發表就職一週年談話，拋出將成立主權基金；學者分析，資金來源和管理單位將是主要挑戰。（中央社資料照）總統賴清德昨發表就職一週年談話，拋出將成立主權基金；學者分析，資金來源和管理單位將是主要挑戰。（中央社資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕總統賴清德昨發表就職一週年談話，拋出將成立主權基金；學者分析，在美國督促各國赴美投資的背景下，台灣政府開始有計畫性地到海外投資，但資金來源和管理單位將是主要挑戰。

為什麼賴總統認為現在是成立主權基金的理想時刻？中央大學經濟系教授邱俊榮分析，因為政府開始要計畫性地到海外投資，且不同於過去的防禦型投資，將來會是擴張型投資，讓台灣可以重新接觸市場、接觸消費趨勢，還能聘僱先進國家的人才，這時政府參與投資就顯得較有意義，主權基金也符合美國希望其他國家提高投資的政策。

邱俊榮指出，主權基金投資的範圍很廣，除了戰略性產業外，政府也可以成為投資標的，從新加坡主權基金「淡馬錫」的經驗來看，標的相對寬鬆彈性。但他也直言，主權基金挑戰在於如何管理、由誰操盤，有可能由各部會成立一個投資小組或機構，包含政府代表在內，向央行借外匯存底進行靈活運用。

台經院院長張建一認為，主權基金可以做，但資金來源要符合政府規定，也要能減輕利害關係人的疑慮，需專職人員管理，並受民意監督。

他指出，資金來源主要有兩種討論：外匯存底或政府預算，央行一直認為外匯存底不是央行的錢，而是台灣民眾、廠商和外資的財產，如果要動用外匯存底，就必須說服央行。他認為，台灣過去幾年稅收都超徵數千億元，也可考慮每年從超徵的稅收中撥款用於主權基金。

張建一提醒，主權基金的管理單位一定要中立，不可能由央行管理，因為央行的職責是穩定匯率、物價、利率，並非獲利，而主權基金有戰略性目的，除了提高國家收益外，也投資在和國家經濟安全的相關產業、前瞻基礎建設等。

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