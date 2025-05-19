〈財經週報-因應對等關稅〉減緩勞工衝擊 勞動部推安定就業4大措施

勞動部提出安定就業4大措施，適時提供因關稅而受影響的廠商協助。（中央社資料照）

記者李靚慧／專題報導

勞動部安定就業措施四大方向

台美關稅談判仍在進行，對各產業造成的衝擊尚未明朗，但勞動部為減緩關稅戰對產業與勞工的衝擊，已推出「因應美國對等關稅政策支持勞工安定就業推動要點」，並提出安定就業4大措施，主要以勞工「就業協助」與「權益保障」為主軸，包括「勞工安心就業」、「受衝擊再就業」、「青年接軌職場」及「主動訪視衝擊」，將密切關注因關稅而受影響的廠商，適時提供協助。

以「勞工安心就業」為例，在美國拋出關稅議題後，就有企業表達未來將實施無薪假、裁員，但勞動部原本就有「僱用安定措施」機制，過去曾在疫情期間實施，去年底停止；今年在檢視各產業營運狀況後，3月起宣布恢復「橡膠製品製造業」、「機械設備製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」適用，若雇主實施減班休息，政府將給予勞工的薪資差額補貼，每月最高可領8,700元，最長可領6個月。

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僱用安定措施擬擴大適用 3前提可申請薪資補貼

另，未來若因關稅提高而衝擊營運，勞動部也已初步擬訂「僱用安定措施」擴大適用條件，包括在經濟部貿易署登記的進出口廠商、過去3年有輸美實績、以及與過去相比業績有一定比率衰退等3大前提，屆時勞動部將視關稅戰的變化，若是經跨部會討論後宣布適用產業，才可申請僱用安定措施的薪資補貼。

對於已營運困難、實施減班休息，卻又不在適用產業名單中，勞動部提醒，雇主可善用「減班休息勞工再充電」方案，就是在職勞工與事業單位協議實施減班休息期間，可利用空檔參加勞動部核定的課程，並依實際訓練時數申請訓練津貼，也可在薪資差額內合併領取僱用安定薪資補貼。

針對受影響企業，勞動部另協助辦理職能訓練，提升員工職能，內部辦訓或聯合辦訓最高可獲200萬元補助。

協助企業辦理職能訓練 最高補助200萬

另一方面，勞動部多方協助失業勞工或初出社會的青年求職，此次因應關稅戰，針對現有「安穩僱用獎助」方案，擴大推出「整合型就業服務」，由公立就業服務機構主動協助受衝擊產業離職的中高齡失業勞工，對接缺工的事業單位，提供「先僱後訓」的工作崗位訓練補助、僱用獎助及職務再設計補助，提供客製化整合協助，強化就業媒合成效。

目前「安穩僱用獎助」方案，主要是鼓勵雇主僱用中高齡失業勞工，雇主若僱用經公立就業服務機構推介的失業勞工，連續僱用滿30日且符合相關規定，就可申請僱用獎助，最長補助12個月。

此外，為鼓勵青年投入職場，勞動部也整合現有的青年就業措施，推出「青年接軌職場」方案，包括鼓勵青年參加政策性產業訓練課程、青年先僱後訓，及初次尋職青年穩定就業。勞動部指出，為鼓勵青年參加政策性産業訓練課程，推出「青年職前訓練學習獎勵金」，將視美國關稅政策衝擊情勢滾動調整。

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