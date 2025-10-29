緯創打造「物理AI」藍圖 全面導入美國德州廠

緯創目標將AI能力直接導入製造場域，打造下一代高效能生產體系。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創（3231）2025年規劃將投資7.61億美元（約新台幣233億元）在美國德州興建AI超級運算中心，預計2026年上半年啟用。管理層今天表示，這座智慧製造基地不僅是緯創全球化布局的重要節點，也代表公司「物理AI（Physical AI）」策略正式落地，將AI能力直接導入製造場域，打造下一代高效能生產體系。

緯創指出，「物理AI」核心為結合數位孿生（Digital Twin）與物理資訊AI（Physics-Informed AI），提前在虛擬環境模擬製程與熱管理等營運關鍵，並透過感測器資料回饋形成即時最佳化機制，以支撐AI超級電腦量產需求。

根據緯創藍圖，第一階段將以數位孿生提升工廠導入效率，應用（NVIDIA Omniverse）技術，為德州新廠建立具有物理精準度的數位孿生模型，並廣泛地使用在工廠規劃與設備配置驗證、AI超級電腦組裝與測試流程模擬，以及遠端工程團隊共同設計與調校，藉由先在虛擬空間排除瓶頸、優化路線，緯創可減少實體修改所需時間與成本，加速客戶產品導入量產（NPI）效率。

關於第二階段，緯創認為，AI超級電腦功率與散熱需求極高，測試室風道設計與溫度控制是製造能效的關鍵，因此將導入物理資訊AI加速熱動態最佳化，採用（NVIDIA PhysicsNeMo）框架，建立物理資訊AI模型，快速進行流體力學（CFD）模擬，效益包括模擬速度提升、接近即時反饋，能更精準預測氣流流動與溫度分布，避免設備過熱、提升散熱效率，同時顯著降低能源消耗。

第三階段方面，緯創將聚焦物聯網（IoT）感測與AI協作的即時營運管理，德州新廠將配置大量物理感測器，資料回傳至數位孿生儀表板，實現即時的監控生產與設備健康，自動辨識瓶頸與效能低落區域，並藉由AI推薦（ASRS）技術，滿足最佳待測裝置（DUT）位置與資源配置需求，從設備到流程皆能動態調整，使製造更智慧、更具效率。

緯創認為，集團與輝達（NVIDIA）共同推動的德州智慧製造計畫，是美國少數具備AI超級電腦在地生產能力的基地之一，將成為美國AI供應鏈在地化的示範案例，此舉契合雲端服務供應商（CSP）加速供應鏈本土化的趨勢，可望強化緯創與主要客戶的合作關係。透過「物理AI」計畫，公司將持續提升AI產品設計與製造競爭力，並以美國為軸心擴大全球生產網絡，邁向高效能、永續化的先進製造新階段。

