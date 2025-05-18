Team Fubon組隊！富邦金控攜手員工力挺世壯運

雙北世界壯年運動會盛大開幕，富邦金控除擔任官方贊助夥伴，更號召逾200位員工踴躍參賽、近100位員工擔任本次賽事志工。（富邦金控提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕二○二五雙北世界壯年運動會五月十七日盛大開幕，富邦金控延續長期對於體育的支持，除了擔任官方贊助夥伴，更號召逾二○○位員工踴躍參賽、近一○○位員工擔任本次賽事志工，透過實際行動力挺台灣國際賽事與城市行銷。

兩百人參賽 一百人當志工

昨日雙北世界壯年運動會開幕當天，富邦金控除了在現場設置應援攤位，更有超過二○○名同仁組成Team Fubon富邦代表隊以及應援團隊，和Fubon Angels啦啦隊、富邦勇士隊吉祥物比爾一起參與世壯運開幕遊行，用實際行動為每一位選手加油打氣！

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富邦金控自二○二一年擘劃「低碳、數位、激勵、影響」四大策略為永續願景，其中「激勵」策略的重要主軸之一即為持續推動員工友善健康活動。本次雙北世壯運富邦金控參賽員工超過二○○人，角逐包括田徑、槌球、棒壘球、定向越野、自行車、網球、高爾夫、鐵人三項等賽事，挑戰自我全力爭取佳績。

富邦金控也在本屆世壯運賽前攜手員工路跑社團暖身練跑，並且舉辦營養講座，邀請專業營養師及廚師分享運動營養之食品科學，具體實踐推動健康職場與支持體育文化。

此外，富邦金控更在近期成立「有志一同」志工平台，首波活動即是號召近百位員工擔任雙北世壯運賽事期間志工，積極協助選手們現場諮詢、交通指引、醫護協助以及頒獎典禮等相關事宜，希望發揮企業影響力，共同促進台灣運動觀光並為社會盡一份心力。

富邦金控及子公司長期支持國內體壇發展，每年投入逾五億元資金，同時擁有職籃（富邦勇士）、職棒（富邦悍將）、成棒（富邦公牛），除了冠名和主辦多項國際賽事，更積極培育及贊助許多台灣菁英運動選手，堪稱國內最力挺體育的企業之一，並已連續十六年榮獲教育部體育署「體育推手獎」的肯定，正是台灣擁有最多「運動企業認證標章」的金融業之一。

富邦金控特地邀請所有民眾，一起在五月十七日到五月三十日世壯運賽事期間至各賽會場館觀賽加油，以行動力挺這場國際級體育盛會，為台灣運動觀光與城市魅力注入更多正能量！

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