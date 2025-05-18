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世壯運 來看那些年一起追的球星

2025/05/18 05:30

來台參賽的外國友人，持我國國旗進場。 （記者林正堃攝）來台參賽的外國友人，持我國國旗進場。 （記者林正堃攝）

周思齊、高國輝、陳信安等退役球星 重披戰袍主場出擊

右圖：2025雙北世壯運開幕典禮昨在台北大巨蛋盛大登場，前中華職棒球星高國輝（左3）等運動員進場。 （記者林正堃攝）右圖：2025雙北世壯運開幕典禮昨在台北大巨蛋盛大登場，前中華職棒球星高國輝（左3）等運動員進場。 （記者林正堃攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕懷舊球迷有福了！二○二五雙北世界壯年運動會昨天晚上開幕後，周思齊、高國輝、陳信安等眾多職業退役球星輸人不輸陣，即將重披戰袍捍衛主場，寶刀未老演出勢必成為各界焦點。

天母上演強碰日本甲子園大師

世壯運展開為期十四天賽程，三十五個競賽種類橫跨六縣市六十一處場館，前職棒名將周思齊與高國輝領軍的「GOATBROS山羊兄弟」，五月二十二日預賽在天母棒球場強碰日本甲子園大師（Masters Koshien Japen），上演另類「台日大戰 」；高國輝還參與五月二十日老淡水球場舉行的高爾夫賽事。至於球員時代被譽為「台灣飛人」的陳信安，則與王志群、林冠綸、左從凱、許晉哲等籃壇圈內好友組軍，五月二十四日在輔仁大學中美堂重現灌籃美技。

跆拳道女神陳怡安 轉戰擊劍

游泳賽事今起於台北市立大學天母校區詩欣館展開，前「蝶王」許志傑、「蛙后」陳佩筠陸續下水小試身手；「初代跆拳道女神」陳怡安轉戰擊劍，五月二十日在北市大天母校區綜合體育館粉墨登場；板橋體育場為本屆射箭場地，前奧運國手陳詩園、袁叔琪、譚雅婷等名將，五月二十五日再度展現神射手實力。

柔道男神楊勇緯 變教練的教練

「柔道男神」楊勇緯五月二十一日有特殊任務，陪同教練劉文等在台北小巨蛋出賽，屆時兩人身分互換，由楊勇緯場邊指導；至於跆拳道在板樹體育館進行，奧運國手羅嘉翎的教練劉聰達與母親何千金，分別在五月二十八、二十九日出戰，羅嘉翎也將以教練身分陪伴媽媽一同上場。

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