美關稅風暴》林口龜山AI廊帶 力爭零關稅輸美

電電公會理事長李詩欽。（資料照，記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／專題報導〕位於林口、龜山台地上，有一條八公里的AI（人工智慧）產業廊道，串接著新北國際AI+智慧園區、林口新創園區、華亞科技園區及龜山工業園區等。其中華亞科技園區有不少廠商是電機電子公會成員，理事長李詩欽期待，若台美關稅可從零談起，後續搭配美國製造、地產地銷，台美間可大幅增進互補效益，也可降低貿易失衡現況。

電電公會：台美關稅從零談起 互補雙贏

林口特定區內五個產業園區計五七○公頃，近年備受矚目的工五工業區、又稱華亞科技園區，占地大約一五八公頃，進駐廠商逾一○八家，當地員工總人數超過二萬五千人，早在AI題材尚未開始發酵之前，周邊產業群聚效益就已相當顯著，匯集工業電腦、電子周邊、IC設計、系統整合等產業鏈，園區年產值逾四千億元。

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電機電子公會理事長李詩欽力挺賴清德總統提出的五項策略。他認為台美關稅從零談起，有利跳脫傳統資訊科技協定（ITA）的受益範疇，讓其他非資通訊產業可同步達成雙方互贏局面，後續搭配美國製造、地產地銷，大幅增進互補效益，並可降低台美貿易失衡現況。

李詩欽指出，未來美台間的貿易模式與生產策略，有望複製到其他有意與台灣合作的國家與地區，國內產業可因此擴張市場版圖、開創更加多元化格局；因台灣有高達八成的資通訊產業製造基地分布於東協、南亞、中國、墨西哥與歐盟，值得各界共同思考川普二．○時代的全球貿易與經濟競爭變化與應對。

他說，早在對等關稅前，公會就率領七家AI伺服器廠赴美考察土地和稅務條件等，德州政府釋出很大善意，台廠未來會陸續宣布對美投資，許多以德州為首選、聚焦AI伺服器；而台灣ODM廠（原始設計製造）在全球伺服器生產比重高達九成，目前北美生產伺服器占比低於十五％，仍約八成伺服器在美墨之外地區生產。

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