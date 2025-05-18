晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美關稅風暴》中傾銷+美關稅衝擊 台南塑膠聚落苦撐

2025/05/18 05:30

台灣塑膠製品公會副理事長、「好室喵」水順公司總經理黃英文說，本土塑膠產業已受到美中貿易戰的影響，加上中國過剩產能外溢到鄰近國家，台灣更是首當其衝。（記者吳俊鋒攝）台灣塑膠製品公會副理事長、「好室喵」水順公司總經理黃英文說，本土塑膠產業已受到美中貿易戰的影響，加上中國過剩產能外溢到鄰近國家，台灣更是首當其衝。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／專題報導〕台灣塑膠製品原本已受「中國傾銷」衝擊，如今出口又要面臨「美國關稅」影響，「本土製造」恐遭嚴重打擊。業界希望政府在自由貿易前提下，全力協助維護內需市場，避免生產線暫停，甚至放無薪假或裁員等問題。

「好室喵」水順公司的塑膠類居家生活用品，南部市佔率第一。（記者吳俊鋒攝）「好室喵」水順公司的塑膠類居家生活用品，南部市佔率第一。（記者吳俊鋒攝）

台灣塑膠製品工業同業公會副理事長、「好室喵」水順公司總經理黃英文。（記者吳俊鋒攝）台灣塑膠製品工業同業公會副理事長、「好室喵」水順公司總經理黃英文。（記者吳俊鋒攝）

最怕競爭對手國關稅比台灣低

台灣塑膠製品公會副理事長、「好室喵」水順公司總經理黃英文說，期盼政府就關稅議題儘速與美方完成談判，並獲得最佳的結果，業界可爭取時間研擬更好因應策略；美國關稅定案後，若主要競爭國的稅率都比台灣高，對國內業界而言也是契機，可能在「重新洗牌」局勢中獲取更大的利益。

台南昔日被戲稱是「塑膠窟」，主要是相關製品的工廠多，統計登記在案就有一一三一間，在縣市中名列前茅，在產業界舉足輕重。塑膠產品多樣化，因貼近生活，連同汽機車、光學等相關製品，估計年產值超過三兆元，美國是重要的出口市場，高稅率對業界影響之大可以想見。

黃英文說，已陸續與公協會成員座談與傾聽意見，廠商感謝政府的用心，也籲請再度檢視之前「疫後振興」與「海外拓銷」等專案的執行效益，讓加碼補助計畫更能接地氣，尤其中小微企業的個別需求不同，難以一體適用。

他說，政府積極輔導升級、轉型，但最主要是目標客戶與製品種類未必相符，當通路不暢、市場訂單受限，難以讓廠商再投入資本，進行生產線革新；本土塑膠產業已受到美中貿易戰的影響，加上中國過剩產能外溢到鄰近國家，台灣更是首當其衝。

中國產能外溢 台灣製造被壓縮

他警告，功能相同的對岸產品會更便宜，甚至國內一些廠商就直接進口，嚴重排擠本土製造。因此，對美國關稅的影響要正視，但中國傾銷衝擊更不能輕忽，面對台灣製造被壓縮，產業生態結構改變，希望政府協助找到新的出路。

台南市總工業會理事長、美一塑膠公司負責人蔡明忠指出，關稅問題一定要妥善處理，他估計若是受到嚴重衝擊，產值恐將銳減三十％，「經濟將影響政治」，值得正視。他建議，國內有完整的塑膠產業鏈，政府要掌握台塑、奇美等石化龍頭的現況以利判斷，為上、中、下游廠商擬定出全面性的因應策略。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財