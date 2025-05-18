美關稅風暴》中傾銷+美關稅衝擊 台南塑膠聚落苦撐

台灣塑膠製品公會副理事長、「好室喵」水順公司總經理黃英文說，本土塑膠產業已受到美中貿易戰的影響，加上中國過剩產能外溢到鄰近國家，台灣更是首當其衝。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／專題報導〕台灣塑膠製品原本已受「中國傾銷」衝擊，如今出口又要面臨「美國關稅」影響，「本土製造」恐遭嚴重打擊。業界希望政府在自由貿易前提下，全力協助維護內需市場，避免生產線暫停，甚至放無薪假或裁員等問題。

「好室喵」水順公司的塑膠類居家生活用品，南部市佔率第一。（記者吳俊鋒攝）

台灣塑膠製品工業同業公會副理事長、「好室喵」水順公司總經理黃英文。（記者吳俊鋒攝）

最怕競爭對手國關稅比台灣低

台灣塑膠製品公會副理事長、「好室喵」水順公司總經理黃英文說，期盼政府就關稅議題儘速與美方完成談判，並獲得最佳的結果，業界可爭取時間研擬更好因應策略；美國關稅定案後，若主要競爭國的稅率都比台灣高，對國內業界而言也是契機，可能在「重新洗牌」局勢中獲取更大的利益。

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台南昔日被戲稱是「塑膠窟」，主要是相關製品的工廠多，統計登記在案就有一一三一間，在縣市中名列前茅，在產業界舉足輕重。塑膠產品多樣化，因貼近生活，連同汽機車、光學等相關製品，估計年產值超過三兆元，美國是重要的出口市場，高稅率對業界影響之大可以想見。

黃英文說，已陸續與公協會成員座談與傾聽意見，廠商感謝政府的用心，也籲請再度檢視之前「疫後振興」與「海外拓銷」等專案的執行效益，讓加碼補助計畫更能接地氣，尤其中小微企業的個別需求不同，難以一體適用。

他說，政府積極輔導升級、轉型，但最主要是目標客戶與製品種類未必相符，當通路不暢、市場訂單受限，難以讓廠商再投入資本，進行生產線革新；本土塑膠產業已受到美中貿易戰的影響，加上中國過剩產能外溢到鄰近國家，台灣更是首當其衝。

中國產能外溢 台灣製造被壓縮

他警告，功能相同的對岸產品會更便宜，甚至國內一些廠商就直接進口，嚴重排擠本土製造。因此，對美國關稅的影響要正視，但中國傾銷衝擊更不能輕忽，面對台灣製造被壓縮，產業生態結構改變，希望政府協助找到新的出路。

台南市總工業會理事長、美一塑膠公司負責人蔡明忠指出，關稅問題一定要妥善處理，他估計若是受到嚴重衝擊，產值恐將銳減三十％，「經濟將影響政治」，值得正視。他建議，國內有完整的塑膠產業鏈，政府要掌握台塑、奇美等石化龍頭的現況以利判斷，為上、中、下游廠商擬定出全面性的因應策略。

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