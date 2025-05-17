財經青紅燈》壽險損益表風暴

新台幣升值，光是匯損造成的衝擊，壽險業就難以負荷。（資料照，記者吳欣恬攝）

近期金融市場熱門議題，脫離不了新台幣升值，因與金融業者獲利損益表現息息相關，光是匯損造成的衝擊，就是壽險業難以負荷之重；但這次與2022年的淨值風暴不一樣，這次衝擊的非資產負債表、而是損益表。

以國內六大壽險業者公布4月損益來看，合計稅後淨損187.76億元，僅1家正報酬，其他5家全數轉為虧損；且接下來的5月，恐怕也沒有樂觀的本錢，從許多跡象可以看出，海外熱錢早就開始衝刺，新台幣升值的力道將持續墊高。

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一旦新台幣升值幅度過大，將使得原本持有大批美元計價海外資產的壽險業，成為最大的受災戶，帳面上出現嚴重匯兌損失；也就是說，壽險業者正面臨兩難，若外匯準備金水位夠或避險比率高，對損益表衝擊也會相對小，但避險成本暴增，「這有如潑出去的水」，避不避險都影響到損益表。

以2024年Q4數據來看，國泰人壽持有海外債券部位達4.95兆元、占總投資金額比重62%；富邦人壽持有2.88兆元、占比55.7%；新光人壽持有2.38兆元、占比68.1%；台灣人壽持有1.98兆元、占比59.9%；凱基人壽持有1.63兆元，占比70.5%。

雖然金管會強調，壽險投資美國資產約9兆元，其中美國公債僅約5750億元，占總資產約6.4%，比例並不高；但壽險業海外投資幾乎都是美元計價資產，匯率波動的曝險壓力不小。

金管會日前邀集主要壽險高層，了解新台幣強勁升值可能影響。據透露，業者除了建議提前適用接軌IFRS 17權益有利影響數、調整匯率計算方式等，還建議動用死利差互抵準備金做第二桶金的可能性，但全被金管會打回票；所以這次損益表風暴，壽險業得自己硬扛起來。（王孟倫）

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