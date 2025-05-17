關稅談判》我提232調查意見書 強調台美合作雙贏

行政院16日舉行媒體茶會，說明施政成果。行政院副院長鄭麗君表示，我方七日已向美方提出關稅相關意見書，說明如果美方對相關產業加徵關稅，反而會讓產業赴美布局能力落後、增加供應鏈斷鏈風險。（記者方賓照攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國正依據「二三二條款」對半導體、藥品、關鍵礦物、銅、水產及能源展開國安調查。行政院副院長鄭麗君昨在上任週年媒體茶敘表示，我方七日已向美方提出關稅相關意見書，說明如果美方對相關產業加徵關稅，反而會讓產業赴美布局能力落後、增加供應鏈斷鏈風險。

楊珍妮在APEC與美貿易代表會談 氣氛融洽

鄭麗君說，政委兼經貿辦總談判代表楊珍妮目前正在韓國濟州島參與亞太經合會（APEC）貿易部長會議，與美貿易代表葛里爾會談，會談氣氛融洽，台美雙方再度肯定四月底雙方在華府實體談判，會中雙方也分享對未來台美經貿合作的期盼，近期再持續展開磋商。

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鄭麗君指出，美方四月九日暫緩關稅、四月十一日台美首次視訊會議、四月底在華府為期兩天首輪實體談判，台灣是首批談判國，雙方溝通良好，但談判沒有觸及匯率議題，雙方認可經濟安全的重要性，包括洗產地、投資審查等，我方表達已經強化防堵違規轉運措施，對關鍵技術有效安全管理，避免技術外流。

美若課晶片關稅 恐有斷鏈風險

鄭麗君表示，除對等關稅外，還有美國貿易擴張法二三二條款，我方五月七日提出意見書，表達台美雙方在半導體有高度互補關係，台灣是最不可或缺的信賴夥伴，有助於美國實現維繫高科技領導地位目標。

鄭麗君說，如果美方對我加徵關稅，反而會弱化我方產業赴美布局的能力，增加供應鏈斷鏈風險，對於美方追求目標，包括AI及高科技產業發展、背後的經濟安全與國家安全，反而會產生不利影響。我方的主張，也都在這份意見書中加以闡述。

此外，台灣農民自主行動聯盟昨日赴行政院陳情，抗議政府擬將美國農產品進口關稅降為零。鄭麗君強調，在與美國談判過程中，就是維護國家及產業利益，並在國民健康、糧食安全前提下，爭取最佳談判結果，談判小組目標僅有一個，「就是要談出最好的結果，希望下降關稅」。

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