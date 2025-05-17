看問題》耗時、燒錢、缺法、核廢 新核能4難題待解

賴政府多次強調，對新核能持開放態度，且美國也積極推動SMR（小型核電），但台電卻沒有這麼樂觀，因為SMR尚未商業化，也仍有核廢料等難題，且環評耗時又燒錢，在台灣要蓋至少需十年，以一部SMR規模來看，大概只能供台積電一座新廠使用。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕台灣進入非核家園，賴政府已多次強調，對新核能持開放態度，且美國也積極推動SMR（小型核電）。不過，台電認為沒有這麼樂觀，除了尚未商業化，也仍有核廢料等難題，且環評耗時又燒錢，在台灣要蓋至少需十年，以一部SMR規模來看，大概只能供台積電一座新廠使用。

SMR尚未商業化 且仍有核廢料難題

SMR（Small Modular Reactors）是小型模組化核反應器。台電發言人蔡志孟分析，很多國家研究SMR，砸很多錢卻發現效果不如預期、甚至放棄，SMR模組到現在沒有真正商業化，未來三到五年也不可能有模組化，且新核電仍要重新環評，「沒有十年大概是蓋不出來」。

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SMR定義是三十萬瓩以下，優點是彈性高，可根據用電需求設計模組，但裝置容量較核一廠一部機還要少；台電表示，這幾乎只能提供台積電一座新廠的用電規模。學界認為，SMR雖可直供科學園區、特定工廠，但核能受到高度管制，由民間經營難度過高；而台積電曾評估過光電、燃氣電廠，最後都是不宜蓋電廠，還是專注本業晶圓廠，電力交給台電或民營電廠。

至於現有核電是否重啟，台電仍依照核安、核廢、社會共識三大原則，即使立法院修正核管法可再延長二十年運轉年限，但核安會相關子法也要修正，台電才能進行零件汰換成本、延役安檢等評估。

至於是否參考過去核一廠延役評估約需四百億元？台電指出，狀況不同，核一是運轉中評估，所要更換設備沒有那麼多，且目前所有核電廠均運轉滿四十年，要更換的設備有多少？台電暫無答案，核安會是否有標準答案目前也未知；但相關人士評估，一座核電廠延役至少翻倍、超過八百億元。

核後端人力反增 台電持續培養人才

至於目前一八○○多名核電人力何去何從？台電強調，運轉人力可與燃氣電廠調整，除役工作要推展，核後端人力等都要增加，而新核能因為政策態度開放，台電不會放棄，也要投入人力與國外接觸，進行參訪研究。

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