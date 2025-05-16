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法說會速報》降低關稅影響 東元擴美墨產能

2025/05/16 05:30

東元昨日舉辦法說會。圖為總經理高飛鳶。（資料照）東元昨日舉辦法說會。圖為總經理高飛鳶。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕機電大廠東元（1504）總經理高飛鳶昨日表示，因應AI商機，許多台系電子廠赴美設廠、大多落腳德州，東元子公司東元西屋在當地深耕30年，與供應鏈關係良好，目前持續爭取電子業赴美商機；且因國際大廠在美國、東南亞增建資料中心，東元也會爭取馬達、變壓器訂單。

東元第一季稅後淨利11.47億元、年減0.1%，每股稅後盈餘（EPS）0.54元。由於美國關稅衝擊民生產業投資，不過高飛鳶指出，東元持續拓展電氣化、節能商機，越南小馬達產能將在第三季起移動到墨西哥，避免關稅影響，大馬達本就在德州生產，正評估擴充線圈、加工等產能，或開發墨國供應鏈。

接獲急單 豐達科下半年展望樂觀

〔記者林菁樺／台北報導〕航太扣件大廠豐達科（3004）總經理林威村表示，美國新增關稅目前由客戶負擔，未收到轉嫁要求，影響不大，但匯率升值預估會衝擊2、3%營收，由於今年飛機交付量超越去年，且豐達科接獲急單，兩岸工廠產能稼動率近乎滿載，對下半年與明年展望樂觀。

至於美國航太製造商SPS工廠今年3月發生大火，林威村表示，該廠年產值約新台幣400億元，這使得豐達科短期內接獲大量急單，未來2到3季營收都會反映；此外，SPS掌握不少獨家供應產品，未來飛機製造商可能會做規格變更，也有助豐達科發展。

今年首季接單已達設定目標，今年資本支出會用於台灣廠再擴充產能，馬來西亞新廠盼明年進入量產，且會持續擴建，預計2027年底完工。

5月漿價持平 華紙：正面訊號

〔記者歐宇祥／台北報導〕林漿紙大廠華紙（1905）總經理陳瑞和昨表示，第一季因久堂廠進行鍋爐改造、歲修長達45天，導致產能下滑，加上漿價每噸較去年同期下滑60美元，大幅壓抑營運表現，不過5月漿價維持平盤，可謂正面訊號。

華紙第一季毛利率僅3.2%，季減1.47個百分點，年減7.02個百分點。稅後淨損3.43億元，每股稅後虧損0.31元；前4月累計營收為65.1億元、年減8.18%。

華紙產能位於中國與台灣，陳瑞和指出，關稅對全球市場都有影響，華紙外銷40多國，必然左右營運，不過目前狀況尚未完全明朗，希望最壞狀況在4月已過，華紙並持續提升產能、切入紡織等新領域。

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