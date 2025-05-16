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電電公會新龍頭劉揚偉：再創台灣ICT產業榮景

2025/05/16 05:30

電電公會新任理事長、鴻海董事長劉揚偉強調，產業趨勢正朝向區域製造發展，每家企業都需建立完整的全球布局。（記者方韋傑攝）電電公會新任理事長、鴻海董事長劉揚偉強調，產業趨勢正朝向區域製造發展，每家企業都需建立完整的全球布局。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子大廠鴻海（2317）董事長劉揚偉昨日當選電機電子公會新任理事長。劉揚偉表示，將秉持分享、合作、共榮的理念，攜手台灣企業透過團隊合作與平台化服務，再創ICT（資通訊）產業榮景，讓台灣成為全球最值得信賴的夥伴。

AI結合平台化 科技日不落國

劉揚偉認為，公會未來發展有3大方向，首先，希望台灣現有的科學園區改為科技園區，以更貼切產業發展，並以此為核心，攜手政府帶領會員廠商共同打造科技「日不落國」；第二，憑藉AI結合平台化策略，創造全新產業生態系統與新價值；第三，秉持分享、合作、共榮理念，與合作國家、會員企業共同推動產業轉型與發展。

劉揚偉表示，電電公會擁3005家會員廠商，涵蓋資通訊、半導體、光電、家電、重電等16類生產事業，總員工人數92萬7150人。這些會員企業的產業產值及出口產值，約佔台灣總產值及總出口值的一半，顯示其對台灣經濟具有極為重要的影響力，是台灣成為國際科技王國的關鍵因素之一。

中小隱形冠軍 協助布局國際

劉揚偉指出，當前全球地緣政治及經濟變局對台灣產業帶來重大影響，尤其是中小企業。目前公會會員中約有7成、2000多家為中小企業，這些企業擁有優良技術與產品，許多為隱形冠軍，但在全球經濟變革與關稅調整下，面臨語言、文化、技術、法規等多重挑戰。

劉揚偉強調，產業趨勢正朝向區域製造發展，每家企業都需建立完整的全球布局，尤其中小企業在布局上挑戰更甚以往。公會將協助會員企業調整策略，共同度過難關。因應全球AI產業浪潮，應把握AI帶來的機會，以平台化策略打造全新產業生態系統，讓中小企業有更多參與空間，提升台灣在AI產業的國際價值，並推動產業升級。

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