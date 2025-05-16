關稅打亂亞太經貿 APEC︰出口恐零成長

APEC經貿部長會議警告，因美國實施關稅政策，今年成員國的出口幾乎零成長，並下修成員國成長預估。（美聯社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕為期兩天的亞太經合組織（APEC）經貿部長會議週四在南韓濟州島揭幕，警告因美國實施關稅政策，今年成員國的出口幾乎零成長，並下修成長預估。

由南韓主辦的本屆APEC經貿部長會議，以「構築可持續的明天」為主題，呼籲共同努力，實現一個自由、開放、公平、非歧視、透明和可預測的貿易與投資環境。不過，美國總統川普重返白宮以來推出一系列關稅政策，已加劇全球貿易環境的不確定性。

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今年GDP成長下修至2.6％

APEC發布文件指出：「APEC地區成長下修的幅度大於世界其他地區，主要由貿易爭端和政策不確定性所推動。」APEC表示，今年二十一個會員國的出口預計僅成長○．四％，遠低於去年的五．七％，並將今年成長預估由三．三％下修至二．六％。

在這次會議中，各國經貿部長將尋求與美國貿易代表葛里爾會談，以減輕川普關稅政策的影響，這些雙邊會議與APEC長期主張透過多邊合作深化自由貿易的目標背道而馳。

歐亞集團日本貿易主任波林（David Boling）說，對許多經貿部長而言，確保與葛里爾會談將是主要目標，他們希望與葛里爾面對面討論影響其經濟的關稅問題，哪怕是短暫的會面。

從美國的角度來看，葛里爾的在場，也可能抑制中國努力爭取其他受川普關稅壓力國家的支持。前南韓貿易部長、目前擔任華府智庫「彼得森國際經濟研究所」（PIIE）高級研究員的呂漢古（Yeo Han-koo）指出，美國可利用這次機會與中國、南韓、日本、台灣和越南等多數成員國繼續貿易談判，因中國已表明不急於達成協議，可能利用這個態勢強化其在APEC居領導者的論述。

彭博報導，葛里爾已與中國商務部副部長李成鋼於場邊會晤，這是他們上週末在日內瓦會晤後的再次會面。李成鋼形容與葛里爾在貿易議題方面有「很好的對話」，葛里爾則未回應提問。

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