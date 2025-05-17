美國突悶聲幹大事狂進口黃金 背後不可告人的祕密曝光？

美國在今年前兩個月，悄悄自倫敦與瑞士進口逾600公噸黃金。（美聯社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《MarketWatch》報導，黃金市場突然出現可疑的情況，根據世界黃金協會最新數據，美國在今年前兩個月，悄悄自倫敦與瑞士進口逾600公噸黃金，約為美國最大金庫所在地諾克斯堡（Fort Knox）官方儲金的13%，引發市場關注，是否意味著美國正提前應對全球金融系統潛在的重置風險。

報導指出，儘管主流金融機構將此解釋為「避稅或貿易關稅前的囤貨行為」，但許多大型銀行的經濟學家都認為這是統計異常現象，背後可能有更深層的貨幣與地緣政治考量。

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去年全球央行累計購買1062公噸黃金，連續第3年創下歷史新高，尤其中國與俄羅斯在過去20年中持續大規模增持黃金儲備，引發市場對新1輪「貨幣重組」的預期升溫。

上週，中國突然開放境內企業可將持有的外匯（特別是美元）轉換為實體黃金。中國目前約持有7840億美元美債，若僅兌換其中10%，所對應的黃金量已相當於美國官方儲金的8%。

同時，美國傳出川普政府正在考慮重新審核Fort Knox的實際庫存，引發市場對美國貨幣體系的疑慮。儘管美國財政部與鑄幣局多次強調黃金儲備未有異常流動，然而實體黃金從歐洲進入美國的規模與速度，仍前所未見。

分析人士指出，當國家債務進入不可持續階段、貨幣超發無解時，歷史上常見的解法就是「全球貨幣重置 （Global Reset）」。目前「布列敦森林體系」已運行81年，遠超歷史平均的50至75年週期，市場對於貨幣體系調整的討論日益頻繁。

而黃金之所以重新成為焦點，正是因為其在歷史上多次於危機中扮演「重定價標準」的關鍵角色。

面對高度不確定的貨幣環境，市場專家給出對於投資者簡單而明確的訊息：關注黃金。如同波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）掌門人巴菲特（Warren Buffett）持有約3500億美元現金儲備，明言「等待完美進場時機」

近期川普則在Truth Social上強調「黃金法則」，「誰擁有黃金，誰就能制定規則」。

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