晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美國突悶聲幹大事狂進口黃金 背後不可告人的祕密曝光？

2025/05/17 09:47

美國在今年前兩個月，悄悄自倫敦與瑞士進口逾600公噸黃金。（美聯社資料照）美國在今年前兩個月，悄悄自倫敦與瑞士進口逾600公噸黃金。（美聯社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《MarketWatch》報導，黃金市場突然出現可疑的情況，根據世界黃金協會最新數據，美國在今年前兩個月，悄悄自倫敦與瑞士進口逾600公噸黃金，約為美國最大金庫所在地諾克斯堡（Fort Knox）官方儲金的13%，引發市場關注，是否意味著美國正提前應對全球金融系統潛在的重置風險。

報導指出，儘管主流金融機構將此解釋為「避稅或貿易關稅前的囤貨行為」，但許多大型銀行的經濟學家都認為這是統計異常現象，背後可能有更深層的貨幣與地緣政治考量。

去年全球央行累計購買1062公噸黃金，連續第3年創下歷史新高，尤其中國與俄羅斯在過去20年中持續大規模增持黃金儲備，引發市場對新1輪「貨幣重組」的預期升溫。

上週，中國突然開放境內企業可將持有的外匯（特別是美元）轉換為實體黃金。中國目前約持有7840億美元美債，若僅兌換其中10%，所對應的黃金量已相當於美國官方儲金的8%。

同時，美國傳出川普政府正在考慮重新審核Fort Knox的實際庫存，引發市場對美國貨幣體系的疑慮。儘管美國財政部與鑄幣局多次強調黃金儲備未有異常流動，然而實體黃金從歐洲進入美國的規模與速度，仍前所未見。

分析人士指出，當國家債務進入不可持續階段、貨幣超發無解時，歷史上常見的解法就是「全球貨幣重置 （Global Reset）」。目前「布列敦森林體系」已運行81年，遠超歷史平均的50至75年週期，市場對於貨幣體系調整的討論日益頻繁。

而黃金之所以重新成為焦點，正是因為其在歷史上多次於危機中扮演「重定價標準」的關鍵角色。

面對高度不確定的貨幣環境，市場專家給出對於投資者簡單而明確的訊息：關注黃金。如同波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）掌門人巴菲特（Warren Buffett）持有約3500億美元現金儲備，明言「等待完美進場時機」

近期川普則在Truth Social上強調「黃金法則」，「誰擁有黃金，誰就能制定規則」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財