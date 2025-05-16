聯盟盾+1 國泰世華、士檢簽防詐MOU

公私協力反詐行動再添盟友，國泰世華繼與台北地檢署、橋頭地檢署合作後，再度宣布攜手士林地檢署簽署「聯盟盾專案」防詐MOU，提升金檢聯防偵查效能。（國泰世華銀行提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕國泰世華阻詐刻不容緩，公私協力再添盟友！繼台北地方檢察署、橋頭地方檢察署後，國泰世華十五日再度宣布攜手士林地方檢察署，雙方簽署「聯盟盾專案」合作意向書（MOU），將建立可疑金融帳戶的即時通報機制，強化金流監控及風險預警；簽約儀式在台灣高等檢察署檢察長張斗輝出席見證下，由國泰世華銀行總經理李偉正與士林地檢署檢察長張云綺代表簽署，標誌未來攜手檢警從源頭打擊詐騙不法金流，打造更安全的金融環境。

國泰世華銀行總經理李偉正表示，在主管機關與警政體系支持下，國泰世華阻詐成效連續兩年居冠，二○二四年臨櫃攔阻成功件數逾二五○○件，金額達新台幣二十．五億元，顯見「國泰盾」四大防詐策略已具體發揮效果。

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他同時感謝台灣高等檢察署、士林地檢署對國泰世華反詐行動的肯定，共同啟動「可疑金融帳戶」通報機制，有望大幅提升未來針對資訊共享、風險預警、資金攔截等偵查與反制行動效率。未來將持續響應行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領」方針，積極拓展「國泰盾」的「知識盾、科技盾、關懷盾、聯盟盾」四大防詐構面，深化公、私部門協防量能。

高等檢察署檢察長張斗輝也說，國泰世華銀行阻詐表現堪稱模範生，十分感謝國泰世華銀行積極阻詐作為，此外，為有效遏止詐騙，防止金融帳戶遭詐團利用，全國各地方檢察署均已於二○二四年底成立運作「可疑帳戶預警中心機制」，透過金融機構通報，結合檢察機關之分析調查，即時溯源偵辦查緝。

以近期台中假投資吸金詐騙案件為例，受害人數達三千人，而在與各銀行端合作預警下，及時成功凍結攔阻近三十億，顯見該機制不僅協助金融機構有效提前管控人頭帳戶，也有助於查緝偵辦幕後詐欺集團核心，並溯源詐欺機房、水房，減少民眾因金融帳戶遭詐欺集團利用所致財損，阻止更多人受害。

士林地檢署檢察長張云綺表示，近年詐欺與洗錢手法層出不窮，其中深化跨機關與公私合作為打詐業務重點，特別感謝國泰世華銀行在關鍵時刻展現企業社會責任，與檢察機關攜手，投入打詐與洗錢防制最前線。士林地檢署近年辦理大量詐欺案件，觀察到許多涉及不法帳戶資料與犯罪的案例樣態，期盼未來透過分享交流實務情資，結合銀行端科技分析能力，在異常交易發生時，就能早期辨識、預警可疑風險，從源頭防堵詐騙與不法金流，為未來更多防詐模式與制度打下創新基礎。

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