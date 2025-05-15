盤勢分析》季線壓力轉支撐 短線偏多操作

台積電大漲3.1%，收在999元，千元大關近在眼前。（記者洪友芳攝）

美中雙方暫緩報復性關稅90天，重燃市場樂觀情緒，美國最新消費者物價指數（CPI）降溫，輝達接獲沙國AI晶片大單，股價強漲，激勵落後的台股帶量大漲，台積電（2330）股價大漲3.1%，收在999元，千元大關近在眼前，電子股百花齊放，加權指數終場大漲452.73點，收在昨日最高點21782.87點，成交量約4198億元。

3大法人昨合計買超618.4億元，其中外資大買447.1億元、投信買超29.2億元、自營商買超142億元；外資台指期淨空單小減230口，累積外資台指期淨空單逾3.62萬口。

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聯邦投信資產管理部經理人解豐銘分析，市場聚焦下週Computex展，雖然加權指數自4月低點以來已累積約26%的反彈幅度，但融資金額從3月底的3200億元急速下降至2000億之後，目前仍未回到之前水準，市場資金並未大舉進場，反映投資人態度趨於謹慎，台股重新站上季線，建議維持靈活操作策略，保留較大資金彈性部位以因應後續市場波動。

群益期貨指出，受美股費半與那斯達克指數大漲激勵，台股一路震盪走揚，終場再收波段新高位置，季線由壓力轉為支撐，目前台股仍由台積電領漲帶動，短線在5月3日多方缺口不破下，台股的拉回仍可以樂觀操作。（記者卓怡君）

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