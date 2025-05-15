財經青紅燈》危老取代都更？

「都更條例」修正案卡關多年，加上2013年大法官709號釋憲案，宣告當時條例中有關核准都更事業概要程序及申請門檻相關規定，因不夠周延及門檻過低而違憲，造成法源失效，才催生出「都市危險及老舊建築物加速重建條例」（危老條例），希望能夠在修法的過渡期延續老屋重建。

當時「危老條例」被視為過渡時期的法令，才設定10年落日條款，等候「都更條例」修正案三讀後，再讓老屋重建回到正軌，怎料歷經疫情衝擊，不少知名老飯店、辦公大樓紛紛申請危老，吸引不少進度停滯多年的都更案，直接切割不同意戶，將取得百分百同意的重建案改走危老快車道。

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危老案申請熱度立刻超越都更案，就算之後「都更條例」修正案三讀且發布，部分重建案仍選擇危老改建。根據內政部都市更新入口網站統計，到今年3月底，1998年上路的「都更條例」，27年來全國已核准都更案為1222件，但2017年5月底才上路的「危老條例」，到今年3月底，申請件數已達4508件、核准件數達4197件，危老案核准件數遠超過都更案2.43倍之多。

為何危老案申請如此熱絡，最大原因就是沒有基地最小規模限制，小到可不到10坪、最大可超過1千坪，反觀都更案最小基地面積設在1千平方公尺（約302.5坪）；但危老案因沒有最小基地規模限制，也衍生出不少問題，包括公設比動輒40%起跳的鳥籠建案，甚至出現所謂的紙片屋，另因基地規模太小，兩側又緊挨著鄰房，也常造成鄰損的糾紛。

危老案申請超過都更的其它原因還包括不用審議，只要符合就給容積獎勵，才會導致疫情期間，受創「海嘯第一排」的飯店積極參與危老重建，也因申請危老需要取得百分百同意，因此初期以單一地主或是產權單純的申請案較多，後期因為需要整合，加上時程獎勵遞減，申請速度已放緩不少。（徐義平）

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