中鋼6月盤價 全面調降600元

（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕因新台幣匯率衝擊下游出口產業，中鋼（2002）昨開出6月份內銷盤價，即使近期匯市趨穩，但客戶觀望氣氛濃厚，中鋼6月的月盤產品，盤價全面下調，是睽違8個月後再度降價，7大鋼品每噸都調降600元。

客戶觀望 7大鋼品全降

中鋼指出，美國熱軋鋼捲出廠行情略為回檔，但仍維持於每公噸1000美元之上；歐洲需求復甦緩慢導致買氣保守觀望；中國央行降準降息釋放一兆人民幣資金，有利支撐市場需求。

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原料行情方面，鐵礦砂價格持平於每公噸95到100美元，煉焦煤價格於每噸185到195美元間盤整，原料價格近期相對持穩。

亞洲鋼價部分，中國寶鋼6月平板類產品以平盤開出，鞍鋼則是平或跌盤開出；越南台塑河靜熱軋新盤每公噸調降17美元，亞洲鋼價呈「弱勢盤整」態勢。

中鋼董事長黃建智表示，2、3月確實有接獲急單，不過4月初美國的對等關稅政策出爐，加上近2個星期新台幣匯率震盪，即使關稅有90天暫緩期，新台幣兌美元匯率短期要回到31元「有點困難」，客戶也會擔心搶單回來，會有匯損，整體市場氛圍觀望氣氛濃。

第2季向來是鋼鐵產業旺季，黃建智表示，在關稅衝擊下，後市很難預估，目前來看表現可能平平，後續可觀察英美談判完成、中國與美國貿易戰談判結果。

黃建智表示，中鋼在考量新台幣升值後，煤鐵原料進口成本下降，為協助下游出口產業接單，睽違8個月後再度降價，熱軋、冷軋、電磁鋼捲等7大鋼品每噸調降600元。

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