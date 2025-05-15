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廣達Q1獲利創新高 增資本支出 強攻AI伺服器

2025/05/15 05:30

（資料照）（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子大廠廣達（2382）昨日於法說會表示，輝達GB200伺服器已從第2季開始放量出貨，單季的AI伺服器佔整體伺服器營收比重預期提升至7成、季增10個百分點，為全年營運成長主力。雖短期毛利面臨壓力，但將透過營運規模擴張與成本控管，維持營益率穩定。

Q1淨利194.98億 EPS 5.06元

廣達首季稅後淨利194.98億元，每股稅後盈餘5.06元，兩項數字皆創歷史單季新高。廣達昨表示，目前AI伺服器市場仍以高、低單價產品交錯配置為主，GB200良率問題多已解決，隨著雲端服務供應商提升資本支出，有助公司AI伺服器營收維持強勁動能，預期今年全年仍具高度成長潛力，2026年儘管增幅可能下降，整體仍將維持正向發展。

針對通用伺服器部分，廣達表示，第2季表現仍然強勁，帶動全年營收展望由原本的「持平」上修。筆記型電腦業務方面，第1季度強勁的出貨動能將受惠於客戶提前拉貨得以延續，進而帶來高個位數百分比的季增表現，但預估下半年動能將會放緩。

在汽車業務布局上，廣達近年已自低能量產品轉向高附加價值產品，今年出貨量可望放大，力拚3至5年內達到規模化。但廣達管理階層也坦言，汽車相關產品涉及長期認證流程，實質貢獻將延後浮現，預估至2027年後方可望帶動整體營收佔比擴大至雙位數百分比水準。

在財務方面，廣達提到，第1季因應AI伺服器業務快速成長，須提前備貨並提升應收帳款水位，導致利息費用上升，短期對財務結構形成壓力。至於匯率波動，廣達指出新台幣升值的確對營收與獲利產生影響，但部分成本與收入間具天然避險效應，整體可控。今年資本支出從150至160億元上調至200億元，以應對海外擴廠需求。

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