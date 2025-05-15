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環團籲提核管法覆議 民進黨團：尊重行政部門研判

2025/05/15 05:30

台灣環保聯盟昨聲明反對重啟核電，呼籲行政院對核管法提覆議。圖為核三廠。（記者蔡宗憲攝）台灣環保聯盟昨聲明反對重啟核電，呼籲行政院對核管法提覆議。圖為核三廠。（記者蔡宗憲攝）

〔記者吳柏軒、陳政宇、蔡宗憲／綜合報導〕立法院三讀通過核管法修正草案，讓老舊核電廠得申請延役廿年，台灣環保聯盟昨聲明反對重啟核電，呼籲行政院提覆議。立法院民進黨團幹事長吳思瑤昨表示，尊重行政部門對憲法救濟程序的研判。

環盟指出，立院藍白黨團罔顧公安、黑箱修法通過的核管法，原修法版本是針對屏東核三廠，但最後三讀條文卻將已除役的核一、核二廠也納入，北海岸居民躺著也中槍。

綠委批藍白「拿核災開玩笑」

環盟痛批，核電廠設備均以四十年壽命為評估分析，若要「再運轉或重啟」，就須重新進行整體安全檢測，但法源與配套一片空白，還有新燃料棒採購、設備盤點、核安會審查、設備更新、結構耐震提升、乾貯設施、環評審查等，老舊核電廠「再運轉」難度不容小看。

環境部長彭啓明昨受訪指出，核電廠除役要環評、重啟不用環評，邏輯非常奇怪。立委林淑芬強調，最高行政法院及礦業法修法，揭示特許行業執照發放的效期屆滿後，延長與否是國家准駁，為「新權利的賦予」非「舊權利延伸」，核電廠重啟當然要環評，批藍白兩黨「拿核災開玩笑」。

屏東縣長周春米、立委徐富癸、伍麗華等人昨則表示，核電存廢可以討論，但屏東人的未來不容粗暴決定；不少恆春居民認為，「既然要重啟核三，核一、核二、核四就一起啟動吧！」否則將抗爭到底。

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