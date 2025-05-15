未經實質審核 賴：核三不可能直接延役

兼任民進黨主席的總統賴清德昨在中常會表示，就算依照新法規定，核三廠二號機也不可能在未經實質審核下「直接延役」，甚至「立刻重啟」。（記者蔡宗憲攝）

台灣週六依法正式邁入「非核家園」

〔記者陳昀／台北報導〕兼任民進黨主席的總統賴清德昨在中常會表示，依法台灣將於週六正式走入「非核家園」，但週二、在核三廠除役四天前，立法院通過核管法修法，將核電廠使用年限從四十年延長到六十年；不過，就算依照新法規定，核三廠二號機也不可能在未經實質審核下「直接延役」，甚至「立刻重啟」。

重申能源安全就是國家安全

賴清德回顧，「非核家園」的逐步落實，有國際事件及國內民主運動的相互影響；二○○二年在他立委任內與時任立委賴勁麟提案制定「環境基本法」，在朝野共識下完成立法，第廿三條也將「非核家園」明定入法，成為國家的法定政策目標，二○一一年東日本大地震福島核災後，時任總統馬英九宣布核一、核二及核三廠不延役；二○一三年廢核大遊行超過二十萬人上街頭，高喊「終結核四、核電歸零」，隔年時任總統馬英九、行政院長江宜樺，宣布將核四封存。

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賴清德表示，世界各國對於核電，無論是終止、延役或重啟，都是經過嚴謹的科學驗證程序，歷經社會充分的共識，甚至編列龐大預算支應。不過，前天、在核三廠除役的四天前，立法院通過核管法修法，延長核電廠使用年限，但就算依照新法，核三廠二號機也不可能在未經實質審核下直接延役或是立刻重啟。

他重申，能源安全就是國家安全，政府當前最重要的工作，就是持續穩定供電、開發多元綠能。五月十七日之前，核三廠二號機所占的發電量不到四％；太陽能加上水力、風力等綠色能源的發電量則近三十％；昨天的備轉容量率則來到廿七．九一％。

使用新核能須滿足三個前提

賴清德強調，核一、核二廠陸續停機，並沒有造成空氣品質惡化，政府對未來新的、先進的核能技術，一貫抱持開放態度，但任何政策變更，都必須滿足「核安無虞」、「核廢有解」以及「社會共識」三個前提，才有繼續進行的可能。

賴清德說，再過幾天，台灣將站在「非核家園」的新起點，同時面對氣候變遷、地緣政治、經貿重組的劇烈挑戰；對於核能議題，核安的疑慮要用更科學嚴謹的程序把關，核廢的選址要用更務實的態度共同面對，而民主的紛爭，需要用更民主的方式，來定紛止爭、凝聚共識，讓台灣繼續向前進。

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