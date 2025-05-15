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藍拋核三延役換撥補 曾文生：要脅台電

2025/05/15 05:30

在野黨立委提出核三廠二號機延役，換取撥補台電一千億元，對此，台電董事長曾文生直言，這等於是立法院要脅台電。（資料照）在野黨立委提出核三廠二號機延役，換取撥補台電一千億元，對此，台電董事長曾文生直言，這等於是立法院要脅台電。（資料照）

藍委嗆「美國爸爸都同意」 曾：不能不顧安全就答應

〔記者陳政宇／台北報導〕行政院推出四一○○億元特別條例草案，在野黨立委主張刪除挹注台電的一千億元，並提出核三廠二號機延役、二○二八年前不漲電價的撥補條件。對此，台灣電力公司董事長曾文生直言，不能不顧安全就答應，這等於是立法院要脅台電。

行政院所提「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，涵蓋撥補台電一千億元。不過，藍白黨團的提案版本皆刪除挹注台電經費，昨天與院版草案在經濟、財政委員會併案審查。

國民黨立委賴士葆質詢指出，專家估算核電延役二十年成本約九百億元，但可賺一．二兆元，且美國總統川普近日稱要蓋四倍的核電廠，美國在台協會亦表態美方可負責核廢料及核安問題，賴政府卻擁抱虛幻的非核家園，「美國爸爸都同意，核廢料、核安也幫你處理了」，只要政府答應重啟核電，撥補一千億元並不為難。

曾文生搖頭表示，核能安全要靠自己確保，不能以什麼「美國爸爸」這樣談論；且即使要申請延役，台電須先啟動檢核，進行經濟效益等評估才能做決定。曾強調，台電要操作核能機組，一定要被社會信任，若要先同意一個不存在的案子才能獲得撥補，台電可以不顧安全前提就答應嗎？這等於是立法院要脅台電。

藍委另提不漲價交換 曾：油價天天浮動

賴士葆追問，不然台電承諾二○二八年前絕對不漲電價。曾文生反駁說，國際油價能夠確定不漲嗎？原油天天都在浮動調整，市場的事情不可能一定不變。

民進黨立委邱志偉則指出，撥補台電是要顧民生、顧產業，希望大家支持。經濟部次長何晉滄說，工商團體一直籲請朝野黨團支持政府撥補，讓企業的成本不會增加太多，也可以讓國內物價更穩定。

民進黨立委鍾佳濱詢及，在野黨稱要普發現金一萬元並以此支付電費，若最後不補貼台電一千億元，民眾的生活負擔是否超過一萬元？主計總處主計長陳淑姿回應，會超過一萬元，如果電價上漲、且沒有撥補，預估每戶一年會增加七五○○元，物價將跟著調漲約三六○○餘元。

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