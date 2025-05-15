SelectUSA》擴大投資美國 龔明鑫：多家台商宣布新計畫

今年選擇美國高峰會新創競賽中，台灣隊總計一家榮獲全球第二名，兩家榮獲全球第三名。（經濟部提供）

〔記者鍾麗華、廖家寧／台北報導〕行政院秘書長龔明鑫美東時間十三日晚間結束華府「選擇美國（SelectUSA）投資高峰會」行程，他表示，此行收穫滿滿，不僅和台灣與會的大企業及新創公司互動交流，也拜會美國行政部門及國會議員，且多家台商已宣布對美新投資計畫；據了解，除了台積電之外，環球晶、鴻海等業者都宣布對美投資計畫。

勇闖SelectUSA Tech 台灣新創奪一銀兩銅

另，今年台灣共有九家新創入選SelectUSA Tech新創競賽活動決賽，連兩年成為入選最多的國家，共收下一銀兩銅，彰顯台灣創新技術研發的競爭力，以及研發成果商業化的成就。

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SelectUSA首場座談由美國閣員級中小企業署長Kelly Loeffler主持，三位與談人分別是德國賓士、西門子及台灣環球晶的企業代表，龔明鑫強調，此彰顯台灣企業布局投資美國的努力已獲美方高度重視；此外，台灣也將擴大對美國採購。

建構非紅供應鏈 台美可強化合作

在台美合作潛在領域方面，龔明鑫指出，期盼川普總統第二任期內，對於全球經濟安全、供應鏈韌性能有進一步提升，例如在關鍵產業建立不依賴中國的「非紅供應鏈」，以及在出口管制、防堵違規轉運洗產地等方面，台灣均可扮演重要角色，與美方強化合作。

龔明鑫強調，美國期盼再工業化、讓美國再次偉大，台灣絕對可以扮演重要協助角色，期盼美方在制定相關政策時能納入考量，也可消弭有心人士在台操弄「疑美論」，期盼台美關稅談判能有好的結果。

此外，美台商業協會與中華民國國際經濟合作協會十三日於華府簽署合作備忘錄，聚焦促進雙邊企業媒合與產業鏈合作，鼓勵台美雙邊貿易、投資及技術交流合作；龔明鑫、駐美代表俞大㵢及美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯等人出席見證。

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