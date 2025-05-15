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美英貿易協議納排中條款 中國跳腳

2025/05/15 05:30

英媒報導，中國批評英國與美國上週達成的貿易協議，聲稱該協議可能迫使英企在供應鏈排除中國產品，警告這類協議不應違背或損害第三方的利益。（路透檔案照）英媒報導，中國批評英國與美國上週達成的貿易協議，聲稱該協議可能迫使英企在供應鏈排除中國產品，警告這類協議不應違背或損害第三方的利益。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國「金融時報」報導，中國批評英國與美國上週達成的貿易協議，聲稱該協議可能迫使英國企業在其供應鏈排除中國產品，讓倫敦與北京重建關係的努力複雜化，並警告這類協議不應違背或損害第三方的利益，這是一項「基本原則」。

迫使英企供應鏈排除中產品

根據英國與美國簽署的協議，美國同意將英國進口汽車的關稅由二十七．五％降至十％，適用於每年十萬輛汽車，美國也取消對英國進口鋼鋁產品的關稅；但英國企業必須遵守美國嚴格的安全規定，包括監控供應鏈的透明度與外國所有權結構。

要求英企須遵守美規定 監控供應鏈透明度、所有權結構

上述協議是美國總統川普四月初宣布實施對等關稅措施以來，美國和其他國家簽署的第一個貿易協議。英國官員表示，川普已經表明，上述安全規定就是針對中國而來。

北京：國際協議不應針對第三國

但中國宣稱，上述協議違反了國際協議不應針對第三方國家的原則，這是一項「基本原則」；中國外交部指出，國與國之間的合作不應違背或損害第三方的利益。

北京當局先前就警告各國，不要與美國簽署會危及中國利益的協議，擔憂川普將利用與美國貿易夥伴的雙邊協商，施壓他們將中國排擠於供應鏈之外。

英美簽署貿易協議的時機頗為敏感，因英國首相施凱爾政府正試圖改善與中國的關係。儘管地緣政治緊張局勢升高，英國政府發言人表示，與美國的貿易協議旨在保障就業和保護英國企業，並說在中國的貿易和投資對英國仍相當重要，強調在國際關係方面將採取務實立場。英國財相里夫斯（Rachel Reeves）今年稍早訪問北京，重啟中斷六年的經濟和金融對話。

中國宏觀經濟研究院高級研究員張燕生表示，華府在貿易協商中，顯然將強迫其他國家接受類似條款，以孤立中國，英國的行動對中國不公平，並形容英美貿易協議的條款為「毒藥丸」，事實上比關稅還糟糕。

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