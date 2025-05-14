終身不「再」娶 王文洋花邊多

宏仁集團總裁王文洋被爆出是透過包養網站而惹出風波，一些老友很是意外，只能說應該是交到「壞朋友」。（資料照）

元配陳靜文病逝後 稱「絕不簽第二張婚姻賣身契」…

〔記者高嘉和、張慧雯／台北報導〕宏仁集團總裁王文洋一度可望成為台塑集團創辦人王永慶的接班人，但三十年前與呂安妮的師生不倫戀曝光後，讓他與接班擦身而過，而自創宏仁企業集團；他的元配陳靜文在二○○七年因病辭世後，王文洋在接受媒體專訪時曾強調，「今生絕不簽第二張婚姻賣身契」，之後她與呂安妮「分手」，的確實踐了他終身不再娶的承諾，但圍繞他身邊的花邊新聞始終不斷。

強調不打算與呂安妮結婚

王文洋是台塑集團創辦人王永慶的長子，他曾與陳靜文有一段婚姻，生下一子一女；一九九五年與呂安妮傳出緋聞，未婚生下一子，王呂戀在當時被形容是台版的「只愛美人不愛江山」。

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呂在一九九五年參加台大商學院博士班入學考試，筆試是第一名，口試卻名落孫山，她除了質疑某位口試委員不公，還跑到教育部爭取權益，後遭爆出呂與當時任教於台大商研所的教授王文洋有著婚外師生戀；王文洋因此被逐出台塑，在兩岸投資半導體及電子科技事業，自立門戶為宏仁集團。

元配陳靜文過世後，王文洋曾接受媒體訪問說，他對陳靜文很感恩，因為在他人生最不好時，陪他一起走過，「雖然心裡曾想過要離婚，但從未對她講出來」。還強調他不打算與呂安妮結婚，且不管在陳靜文過世前或後，呂安妮從來沒有明示或暗示過。

王文洋二○○三年買下豪宅「御之苑」後，都是與兒女王泉仁、王思涵同住，考慮兒女與呂安妮的感受，王文洋曾公開承認，從未將呂安妮帶進「御之苑」，而是另購豪宅；據了解，王文洋至少送給呂安妮兩間信義計畫區豪宅，外傳還有大安區帝寶附近的豪宅。

爆包養風波 老友︰交到壞朋友

王文洋老友指出，認真說起來，對於討厭、反對婚姻制度的王文洋而言，呂安妮應該算是「女朋友之一」，兩人的關係從以前到現在都差不多如此；只是這次他竟被爆出是透過包養網站而惹出風波，讓這些老友很是意外，只能說應該是交到「壞朋友」。

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