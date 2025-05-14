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王文洋3點聲明 不認同爆料影響審理

2025/05/14 05:30

王文洋私生子疑雲，永然律師事務所表示，交由法律審理判斷。（資料照）王文洋私生子疑雲，永然律師事務所表示，交由法律審理判斷。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕宏仁集團總裁王文洋遭爆疑似包養學生妹且有私生子，因拒認骨肉遭討十億元。王文洋委任永然律師事務所昨日發出三大聲明，強調尊重司法程序，一切交給法院審理判斷；對於有人刻意向媒體爆料，想運用媒體報導影響法院的審理並不認同。

王文洋遠離媒體聚光燈已久，卻突遭爆料疑似在五年前「包養」學生妹，由於對方生子後委由自己母親代養小孩，如今小孩將上學，外婆一狀告上法院希望小孩「認祖歸宗」，同時女方開價逾十億元和解金，但遭王文洋拒絕。

王文洋委託永然律師事務所發出三點聲明。第一，王文洋去年接獲宋姓女子提告，該案日前經法院分案審理，王文洋律師除委任楊芳婉律師外，也委託永然律師事務所，該案經雙方委任律師進行調解，目前也進行審理的法律程序。

第二，本案是家事事件，依《家事事件法》第九條規定，審理程序不公開原則，因案件已經在法院繫屬，由法官審理中，王文洋尊重司法程序，一切交由法院審理判斷。對於有人刻意向媒體爆料，想運用媒體報導影響法院的審理並不認同。

三，本件新聞報導事件，均屬王文洋之個人私事，與社會公益無關，對於因為此事而占用社會資源，也向社會大眾深表歉意。

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