財經青紅燈》麵包與面子

美國總統川普掀起全球關稅戰，對中國商品關稅更提高至145%，中國則回敬125%關稅，兩國不斷放狠話、互不相讓，中方甚至多次否認與美方談判。然而，近日美中會談後大轉彎，雙方同意大幅調降關稅，雖然僅暫停90天，但各退一步好過兩敗俱傷，「麵包」終究戰勝「面子」。美中暫時破冰，且美國正與24國談判，全球貿易戰可望逐漸降溫，但川普善變，3個月後情勢難料，政府與企業仍應審慎以對。

川普上任後不斷祭出關稅措施，除劍指中國外，也把矛頭指向加拿大、歐盟、日本等盟友。「川普2.0」風暴襲捲全球，金融市場劇烈震盪，實體經濟也受到波及，美國首季GDP（國內生產毛額）萎縮0.3%，好不容易壓下去的通膨蠢蠢欲動；中國4月對美出口暴跌21%，本就欲振乏力的經濟雪上加霜，部分中國企業陷入經營困境，就業市場風雨欲來。野村證券中國經濟學家陸挺就警告，美中貿易戰可能使中國損失1580萬個就業機會。

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在此情況下，美中暫時休兵，美國將中國商品關稅從145%降至30%，並將中港小額包裹關稅從120%降至54%，中國則將美國商品關稅從125%降至10%，為期90天；如同川普4月2日公布「對等關稅」，4月9日又宣布暫緩90天，川普政府以高額關稅施壓各國爭相與美國談判，美國再從談判中獲取利益，包括投資、採購及市場准入等。

如今，美國與各國的貿易角力似乎逐漸明朗化，一般認為，美國藉由與英國的協議告訴其他國家，10%關稅是「地板價」，而美國與中國的談判似可推測30%關稅是「天花板」；此外，美英貿易協議互為豁免鋼鋁及牛肉關稅，並調降部分商品關稅，也提供各國爭取豁免及調降關稅的參考。不過，即使台美談判結果將關稅壓到10%，對國內企業的影響仍不可輕忽，政府談判團隊應盡力爭取豁免或降稅。（鄭琪芳）

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