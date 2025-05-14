法說會速報》無懼關稅影響 華碩︰PC出貨Q2季增25~30%

華碩昨召開線上法說會。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕NB品牌華碩（2357）昨日召開法說會，雖有關稅不確定因素，但華碩預估第二季PC出貨季增25%~30%，零組件與伺服器出貨季增10%，其中電競產品出貨季增可達30%。

華碩指出，第二季與第三季最大變數在於關稅與匯率的劇烈變化，為因應關稅，去年底在北美進行策略性備貨，庫存約3~6個月，為因應產地調整增加運籌成本，已陸續調高產品售價，美國營收比重低於15%；至於匯率波動，華碩有一半營收來自非美元計價，採購成本多以美元計價，不過，新台幣劇烈變動可能對未來3~6個月將產生影響，以長期營運角度，華碩的多元營收與幣別則可因應。

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華碩昨公布首季財報，在印度呆帳順利討回後，首季淨利大增至127.91億元，季增681%、年增135%，單季每股稅後盈餘（EPS）為17.2元。

訂單能見度高 祥碩Q2、Q3營收可再創高

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計祥碩（5269）昨召開法說會，總經理林哲偉表示，祥碩受關稅影響不大，新台幣匯率變化也在可控範圍，隨著代工客戶市占率提高，加上祥碩USB4主控端控制晶片持續成長、下月初有機會完成併購美商科點半導體（Techpoint），第二季與第三季營收有望再創高，毛利率與獲利將維持高水準。

林哲偉指出，第二季營收有望較上季成長，續創新高，在代工服務方面，客戶終端產品需求強勁，訂單能見度高，預估可持續增長至第三季；在自有品牌方面，因客戶市占率變化所帶來的市場機會，加上客戶在高階市場的市占率快速增加，下半年表現會優於上半年。

英業達今年上下半年營收比重55：45

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器主板廠英業達（2356）總經理蔡枝安昨於法說會坦言，由於下半年仍存在美國對等關稅的不確定性因素，客戶大多抱持保守的觀望態度，加上匯率波動，預估今年上下半年營收比重為55：45。

英業達首季毛利率站上6%、稅後淨利17.03億元，季減28.1%、年增56.4%，每股稅後盈餘0.47元。

蔡枝安表示，受惠客戶增強拉貨力道，第二季旗下筆電、伺服器出貨都將優於第一季，今年上半年的AI伺服器營收已追平通用型伺服器，筆電出貨量也呈現年增。在貿易談判期間，美國關稅對公司的影響微乎其微。

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