晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

法說會速報》無懼關稅影響 華碩︰PC出貨Q2季增25~30%

2025/05/14 05:30

華碩昨召開線上法說會。（記者卓怡君攝）華碩昨召開線上法說會。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕NB品牌華碩（2357）昨日召開法說會，雖有關稅不確定因素，但華碩預估第二季PC出貨季增25%~30%，零組件與伺服器出貨季增10%，其中電競產品出貨季增可達30%。

華碩指出，第二季與第三季最大變數在於關稅與匯率的劇烈變化，為因應關稅，去年底在北美進行策略性備貨，庫存約3~6個月，為因應產地調整增加運籌成本，已陸續調高產品售價，美國營收比重低於15%；至於匯率波動，華碩有一半營收來自非美元計價，採購成本多以美元計價，不過，新台幣劇烈變動可能對未來3~6個月將產生影響，以長期營運角度，華碩的多元營收與幣別則可因應。

華碩昨公布首季財報，在印度呆帳順利討回後，首季淨利大增至127.91億元，季增681%、年增135%，單季每股稅後盈餘（EPS）為17.2元。

訂單能見度高 祥碩Q2、Q3營收可再創高

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計祥碩（5269）昨召開法說會，總經理林哲偉表示，祥碩受關稅影響不大，新台幣匯率變化也在可控範圍，隨著代工客戶市占率提高，加上祥碩USB4主控端控制晶片持續成長、下月初有機會完成併購美商科點半導體（Techpoint），第二季與第三季營收有望再創高，毛利率與獲利將維持高水準。

林哲偉指出，第二季營收有望較上季成長，續創新高，在代工服務方面，客戶終端產品需求強勁，訂單能見度高，預估可持續增長至第三季；在自有品牌方面，因客戶市占率變化所帶來的市場機會，加上客戶在高階市場的市占率快速增加，下半年表現會優於上半年。

英業達今年上下半年營收比重55：45

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器主板廠英業達（2356）總經理蔡枝安昨於法說會坦言，由於下半年仍存在美國對等關稅的不確定性因素，客戶大多抱持保守的觀望態度，加上匯率波動，預估今年上下半年營收比重為55：45。

英業達首季毛利率站上6%、稅後淨利17.03億元，季減28.1%、年增56.4%，每股稅後盈餘0.47元。

蔡枝安表示，受惠客戶增強拉貨力道，第二季旗下筆電、伺服器出貨都將優於第一季，今年上半年的AI伺服器營收已追平通用型伺服器，筆電出貨量也呈現年增。在貿易談判期間，美國關稅對公司的影響微乎其微。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財