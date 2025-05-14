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長榮首季獲利年增57.3% EPS12.64元

2025/05/14 05:30

（長榮提供）（長榮提供）

陽明EPS2.23元 Q1獲利年減17%

〔記者王憶紅／台北報導〕貨櫃三雄第一季財報昨日全數公布，其中長榮（2603）第一季獲利年增57.3%，每股稅後盈餘（EPS）達12.64元，大賺一個股本；萬海（2615）獲利年增88.8%，EPS為3.11元，超車陽明（2609）的2.23元，陽明第一季獲利年減17%。

萬海EPS3.11元 獲利年增88.8%

美中貿易談判取得進展，雙方同意互降關稅90日，陽明表示，美中貨儎需求應可期待。萬海也指出，可以預期中國重啟出貨，將使海運艙位需求激增，而美國線長約合約價相較去年有30%~40%的漲幅，顯示下半年的終端市場仍然看好。

受到美中關稅戰休兵激勵，貨櫃三雄股價昨日連袂開高，其中，萬海以上漲4.1元的92元作收，漲幅4.66%；陽明盤中觸及漲停，終場以上漲5.5元的78元作收，漲幅7.59%；長榮以上漲15元的232.5元作收，漲幅6.9%。

陽明︰美中貨儎需求可期待

航空族群方面，繼華航（2610）、台灣虎航（6757）後，長榮航（2618）、星宇航空（2646）昨日也公布財報。長榮航第一季稅後淨利59.3億元，EPS為1.1元，優於去年同期的0.87元；星宇航空第一季稅後淨利9.15億元，年增47%，創單季歷史新高，EPS為0.3元。而台灣虎航第一季EPS為2.05元，華航EPS為0.69元。

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