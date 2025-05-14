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陳吉仲︰防中農產倒貨韓日 衝擊我外銷

2025/05/14 05:30

農業部前部長、中興大學特聘教授陳吉仲指出，中國農產品無法銷往美國後，可能大量改銷韓、日，勢必衝擊我農產品，政府要提前因應。（資料照）農業部前部長、中興大學特聘教授陳吉仲指出，中國農產品無法銷往美國後，可能大量改銷韓、日，勢必衝擊我農產品，政府要提前因應。（資料照）

〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部前部長、中興大學特聘教授陳吉仲指出，關稅變局、甚至匯率都將改變全球農產貿易市場，中國農產品無法銷往美國後，可能大量改銷韓、日，勢必衝擊我農產品，政府要提前因應。

外銷水產品到美國等市場的貿易業者表示，關稅影響其實不大，現在最擔心的是新台幣匯率短時間大量升值，因農產品毛利低，「利潤幾乎都被匯率吃掉。」

面對關稅變局與匯率變化，陳吉仲指出，全球農產外銷市場勢必改變，政府部門應隨之調整策略，尤其是美中兩國互祭關稅，過去輸美的中國農產品可能會大量傾銷到日、韓、歐洲等市場。毛豆、水果都大量輸日的台灣恐大受影響，因應政策不能只關注美國市場，應將中國農產品傾銷美國以外市場，對我國外銷產生衝擊的品項納入因應範圍。

此外，中國過去採購美國農產品訂單可能部分轉向台灣，造成台灣農產品輸中占比攀升，但中國市場充滿不確定性，建議農業部門仍要持續分散市場，「雞蛋不可集中在同一個籃子裡」。

對於關稅談判中，美方關切貿易障礙問題，如豬牛強制產地標示、農產品檢疫（SPS）、進口稻米標售、紅豆等特別防衛條款（SSG）等計畫，陳吉仲建議讓美方知道這些措施皆以公平、公開透明方式進行，如產地標示並非針對美國，是對所有國家一體適用；稻米部分也是依WTO規定配額並且公開透明，SPS與SSG也都是在WTO架構下執行。

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