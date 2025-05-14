導入水產「產地鑑別」 杜絕洗產地

農業部近年除完成境外蚵仔鑑識技術，也持續發展重點水產品項如吳郭魚、烏魚子、九孔、鰻魚、虱目魚的產地鑑別技術。（示意圖，資料照）

漁業署︰鑑別技術待衛福部認定 將導入產業應用

〔記者楊媛婷／台北報導〕為確保我國水產品為本地貨，並避免境外水產品混充或轉運來台「洗產地」，農業部近年除完成境外蚵仔鑑識技術，也持續發展重點水產品項如吳郭魚、烏魚子、九孔、鰻魚、虱目魚的產地鑑別技術。漁業署表示，待相關鑑別技術獲衛福部認定，就會導入產業應用，讓洗產地無所遁形。

學者示警 中國詢問台廠代工

台灣鯛協會理事長、嘉義大學助理教授郭建賢示警，許多台灣水產加工廠都有接到中國詢問是否可協助代工，意圖將中國水產品用飼料或其他名義輸入後，於台灣加工再改以台灣產品出貨。

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漁業署副署長陳建佑表示，在國外初級加工製作為魚片進口台灣的貨品，不屬於食藥署認定的「實質轉型」，會對這類明明並未在我國實質轉型，卻將產地標為台灣再出口的業者，加嚴裁罰。

此外，為避免混充，漁業署近年委託學研單位研發鑑別技術，水試所所長張錦宜表示，該所的境外牡蠣鑑別技術已發展成熟，但因取得樣品問題，目前只能鑑別是否為越南牡蠣；「如有機會拿到中國各主要產地所生產的牡蠣，也有機會可做鑑定，但現實上取得中國牡蠣非常困難，因此只能採取防堵策略。」

至於吳郭魚，張錦宜說，已可建立鑑定方式，主要是因台灣養殖的吳郭魚苗九十九％都來自國內六家吳郭魚苗繁殖場，只要透過DNA鑑定並建立吳郭魚基因庫，就可完全確認吳郭魚產地是否為台灣。

近年也常出現中國烏魚子冒充台灣烏魚子等，漁業署說明，已委託學界協助建立烏魚子的產地鑑別技術，九孔、鰻魚、虱目魚等產地鑑別技術也持續發展中，等累積足夠數據，就會申請衛福部認證，再依照產業需求導入應用；而民眾如何確保買到的是百分百台灣水產品，漁業署建議可選購有產銷履歷標章或溯源標章的水產品。

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