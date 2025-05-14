台美談判關鍵 學者︰爭取豁免清單

台灣政府和美國談判時，重點應該放在爭取豁免清單。（彭博資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕美中會談後各自暫時大幅調降關稅，經濟學家認為，從美國和英、中談判的結果來看，美國總統川普對等關稅的下限應是十％、上限則是三十％，而台美貿易談判最重要是爭取豁免清單。

企管顧問公司北威集團昨舉行「川普關稅戰因應策略」論壇，中信金控首席經濟學家林建甫指出，第一個和美國談成的是英國，其實美對英有貿易順差，卻是美國對英課稅十％，透露出的訊息就是，川普關稅下限是十％。

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對於美中在談判後分別將關稅稅率大降至三十％、十％，為期九十天，林建甫說，這幾乎恢復四月二日宣布對等關稅以前的狀態，也透露出川普對等關稅的上限是三十％，因為美國當初祭出對等關稅，就是劍指中國。

他建議，因台灣供應鏈和美國幾乎互補，美國對台課稅其實對美國也不利，因此台灣政府和美國談判時，重點應該放在爭取豁免清單。

中經院區域發展中心主任劉大年提醒，台灣有部分聲音提出對美關稅「歸零」，以換取美國對台課稅歸零，但這會碰到一個挑戰，即台灣希望加入一些經貿組織如CPTPP，其他國家可能會質疑為什麼不對該國也歸零，對台灣爭取加入國際組織恐有衝擊。

北威昨同步公布「二○二五年經濟展望調查」，針對產學界和海外台商進行調查，共回收四三五份有效樣本。結果顯示，在海外直接投資方面，東南亞與美國雖仍是企業最主要的海外投資地區，但相較今年初所做的調查顯著下降，反映企業對這些地區地緣與政策風險的再評估，其中製造業的轉向最為明顯。

在海外金融投資方面，美國仍是首選，但配置比率從年初調查的八十三％大幅下修至四十五％，顯示市場對美國政策與匯率穩定性的疑慮升高。

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