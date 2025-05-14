核管法強渡關山 核電可再延役20年

藍白立院黨團昨在立法院院會以六十比五十一的人數優勢訴諸表決，三讀通過藍白所提「核子反應器設施管制法第六條條文修正案」，將現行核電廠運轉執照有效期間最長四十年，延長為六十年。圖為會後國民黨所有委員並拿著海報合影。（記者田裕華攝）

藍白挾人數優勢 三讀通過修法

〔記者林哲遠／台北報導〕核三廠二號機將於十七日停機除役，藍白立院黨團昨在立法院院會以六十比五十一的人數優勢訴諸表決，三讀通過藍白所提「核子反應器設施管制法第六條條文修正案」，將現行核電廠運轉執照有效期間最長四十年，延長為六十年。

核電廠運轉執照 時效最長60年

立院教文委員會三月三十一日初審通過該修正草案，民進黨立委點出核廢料、核安問題反對修法；國民黨、民眾黨立委認為放寬規定給予彈性，不代表馬上就要讓核電延役，條文最終保留送黨團協商，十二日協商破局後，於昨日院會完成三讀。

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三讀條文明定，運轉執照之有效期間最長為四十年，期滿須繼續運轉者，經營者得於執照有效期間屆滿前向主管機關申請換發執照。運轉執照有效期間屆滿後，須再繼續運轉者，經營者得向主管機關申請，經主管機關確認核子反應器設施無安全顧慮並審核同意換發執照後，始得繼續運轉。

此外，三讀條文規定，運轉執照之核發及換發，準用前條第一項各款規定；換發之運轉執照，其有效期間自執照生效日起算，最長為二十年；其申請應備文件、審核程序及其他應遵行事項之辦法，由主管機關定之。

吳思瑤批藍白惡修 霸王硬上弓

國民黨立委葛如鈞表示，核電非完美，但對台灣有其必要，亦是國際趨勢及共識，這次修法並非為延役而修法，而是為台灣能源安全打開一扇務實的門。

民進黨團幹事長吳思瑤批評，藍白惡修「核管法」只會霸王硬上弓，不只核三被延役，核一核二也可以再運轉，討論不充分、協商不進行、黑箱喬條文、程序不正義，已經成為這屆立法院通過法案的基本標配。

吳強調，全世界目前能夠處理高階核廢料處置的國家，只有地廣人稀、沒有地震颱風、地質條件允許的芬蘭；即使如此，芬蘭花費五十年溝通在地民眾，才獲得社會共識，而台灣目前連低階核廢料的最終處置公投，都沒有任何一個地方政府願意舉辦。她痛批，藍白選擇性修法，根本詐騙全台灣，民進黨拒絕當共犯。

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