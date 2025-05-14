晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

核管法強渡關山 核電可再延役20年

2025/05/14 05:30

藍白立院黨團昨在立法院院會以六十比五十一的人數優勢訴諸表決，三讀通過藍白所提「核子反應器設施管制法第六條條文修正案」，將現行核電廠運轉執照有效期間最長四十年，延長為六十年。圖為會後國民黨所有委員並拿著海報合影。（記者田裕華攝）藍白立院黨團昨在立法院院會以六十比五十一的人數優勢訴諸表決，三讀通過藍白所提「核子反應器設施管制法第六條條文修正案」，將現行核電廠運轉執照有效期間最長四十年，延長為六十年。圖為會後國民黨所有委員並拿著海報合影。（記者田裕華攝）

藍白挾人數優勢 三讀通過修法

〔記者林哲遠／台北報導〕核三廠二號機將於十七日停機除役，藍白立院黨團昨在立法院院會以六十比五十一的人數優勢訴諸表決，三讀通過藍白所提「核子反應器設施管制法第六條條文修正案」，將現行核電廠運轉執照有效期間最長四十年，延長為六十年。

核電廠運轉執照 時效最長60年

立院教文委員會三月三十一日初審通過該修正草案，民進黨立委點出核廢料、核安問題反對修法；國民黨、民眾黨立委認為放寬規定給予彈性，不代表馬上就要讓核電延役，條文最終保留送黨團協商，十二日協商破局後，於昨日院會完成三讀。

三讀條文明定，運轉執照之有效期間最長為四十年，期滿須繼續運轉者，經營者得於執照有效期間屆滿前向主管機關申請換發執照。運轉執照有效期間屆滿後，須再繼續運轉者，經營者得向主管機關申請，經主管機關確認核子反應器設施無安全顧慮並審核同意換發執照後，始得繼續運轉。

此外，三讀條文規定，運轉執照之核發及換發，準用前條第一項各款規定；換發之運轉執照，其有效期間自執照生效日起算，最長為二十年；其申請應備文件、審核程序及其他應遵行事項之辦法，由主管機關定之。

吳思瑤批藍白惡修 霸王硬上弓

國民黨立委葛如鈞表示，核電非完美，但對台灣有其必要，亦是國際趨勢及共識，這次修法並非為延役而修法，而是為台灣能源安全打開一扇務實的門。

民進黨團幹事長吳思瑤批評，藍白惡修「核管法」只會霸王硬上弓，不只核三被延役，核一核二也可以再運轉，討論不充分、協商不進行、黑箱喬條文、程序不正義，已經成為這屆立法院通過法案的基本標配。

吳強調，全世界目前能夠處理高階核廢料處置的國家，只有地廣人稀、沒有地震颱風、地質條件允許的芬蘭；即使如此，芬蘭花費五十年溝通在地民眾，才獲得社會共識，而台灣目前連低階核廢料的最終處置公投，都沒有任何一個地方政府願意舉辦。她痛批，藍白選擇性修法，根本詐騙全台灣，民進黨拒絕當共犯。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財