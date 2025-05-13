財經青紅燈》愛山林大股東是套現高手

原本只是房地產代銷公司的甲山林集團，旗下愛山林建設在2013年入主金尚昌（2540），一躍成為上市公司，但上週卻傳出2013年的私募案涉及背信、2020年高層涉嫌炒股，獲利上億元，一干人等重金交保候傳。

炒股獲利上億元對愛山林高層可能算是小錢，根據公開資訊觀測站顯示，愛山林董事長祝文宇個人，從2023年5月開始，到今年1月，已連續在集中市場賣股21個月，合計賣股逾7萬張，這期間愛山林股價從80元左右盤整，在去年3月起飆漲，到去年7月最高漲到234元，之後因為每股大配股票股利5元，回跌到90元左右，但估算祝文宇從市場套現高達70億元。

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而事實上，祝文宇的太太早在他賣股前，從2022年8月起，也一路賣股8個月，期間在市場賣出1.85萬張，套現約14億元。

愛山林2021年底時股本僅約16億元，這幾年經過大量配發股票股利，以及連續辦理3次大規模現金增資，股本到4月底已膨脹至67億元，但祝文宇個人持股比重，卻從2021年的逾20%，到昨日為止僅剩2.34萬張、持股比重不到3.5%。

而且檢調調查愛山林一案不知是否消息提前走漏，今年從2月以來的短短3個月，愛山林董事共計質押超過7.7萬張，使得愛山林董事股票質押比重從1月底的16.4%，到4月底暴增至33.2%，增加一倍，若以質押股票可借款6成計算，愛山林董事質押股票也套現約37億元。

觀察愛山林的財報，已經連續多年營運現金流出，累計流出金額超過120億元，且存貨持續大增，而公司高層持續賣股、質押股票，是不是有什麼外界不知道的問題，後續值得投資人密切注意。（陳永吉）

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