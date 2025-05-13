盤勢分析》利多氛圍 台股挑戰股災缺口

台積電昨盤中再創4月股災來新高價、並成功站上季線，帶動加權指數終場上漲214.5點，收在21129.54點。（資料照）

美中關稅談判傳出有重大進展，激勵美股期貨上漲，台股在氣氛轉佳下，加上台積電（2330）營收創高、台北國際電腦展（COMPUTEX）即將登場，輝達執行長黃仁勳本週將來台，使得資金重新回流電子股，AI相關概念股、半導體、機器人、工具機族群股價走揚，台積電昨盤中再創4月股災來新高價、並成功站上季線，帶動加權指數終場上漲214.5點，收在21129.54點，成交量約2843億元。

三大法人昨合計買超約169億元，其中外資買超166.1億元、投信買超24.5意元、自營商賣超21億元；外資台指期淨空單增加3476口，累積外資期貨淨空單逾3.32萬口。

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台新投顧副總黃文清指出，由於美中貿易談判取得初步共識，對昨日亞股造成激勵，台股嘗試回補4月7日跳空缺口，短線有機會持續彈升，但回補缺口21298點之後，指數可能出現震盪，畢竟跟台灣密切相關的半導體關稅還在發酵中。

群益期貨表示，美中關稅戰現曙光，台積電股價率先站回季線，技術面台股即將封閉4月7日空方缺口，短線待量能明顯放大回升後，可往上突破季線位置。

統一證券分析，美中貿易首次談判結束，市場樂觀看待美中貿易好轉，加上台積電4月營收創高、Computex展在即，科技大老來台演講、新台幣匯率已逐漸走穩、融資餘額持續健康，有利台股繼續挑戰關稅缺口及季線。（記者卓怡君）

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