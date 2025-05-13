貿易戰趨緩推升美元 台幣貶0.8分

國泰金控董事長蔡宏圖（左三）昨出席台大企業法制創新研究中心揭牌儀式前受訪，台幣猛升，避險成本上升，但尚屬可控。（記者林曉雲攝）

〔記者王孟倫、林曉雲／台北報導〕上週新台幣升勢強勁，但受到美中貿易談判進展順利激勵，美元指數強勢走高，新台幣隨亞幣走弱，昨日收在三十．三一六元兌一美元、小貶○．八分，合計台北及元太外匯市場總成交金額十七．四七五億美元。

新台幣昨以三十．二九元開出，外匯交易員表示，受台股大漲及熱錢湧入影響，新台幣盤中最高一度升至三十．一八五元；不過，午後台幣走勢承壓，尾盤由升轉貶，收在最低三十．三一六元。

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外資昨日買超台股一六六億元，外資主管表示，市場普遍對美中貿易戰的暫時性休兵持正面態度，至少是一個好的發展，所以外資法人也看好買超台股。

蔡宏圖︰台幣飆升 壽險業均有避險

對於日前台幣匯率飆升，國泰金控董事長蔡宏圖昨日受訪指出，台灣壽險業長期都有避險操作，包括傳統避險與信貸避險，近期升值導致避險成本上升，但為暫時性影響，對壽險業而言尚屬可控。

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