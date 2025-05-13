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美重振製造業 谷立言︰台企是關鍵

2025/05/13 05:30

今年的「選擇美國投資高峰會」（2025 SelectUSA Investment Summit）十一至十四日於美國馬里蘭州舉行，駐美國代表處十一日舉辦台灣代表團歡迎酒會。（中央社）今年的「選擇美國投資高峰會」（2025 SelectUSA Investment Summit）十一至十四日於美國馬里蘭州舉行，駐美國代表處十一日舉辦台灣代表團歡迎酒會。（中央社）

今年138家台企參與SelectUSA 是最大外國代表團

〔記者鍾麗華／台北報導〕今年的「選擇美國投資高峰會」（2025 SelectUSA Investment Summit）十一至十四日於美國馬里蘭州舉行，駐美國代表處十一日舉辦台灣代表團歡迎酒會，美國在台協會（AIT）處長谷立言致詞表示，台灣企業曾是推動中國工業化的關鍵，預期也將在美國重振製造業時扮演要角。

谷立言指出，十年前，台灣對外投資有八成流向中國；但去年，台灣對外投資流向美國的金額超過其他國家。「事實上，美國商務部日前頒發獎項給AIT的SelectUSA團隊，表揚其促成全球單一最大投資案」。

谷立言說，台灣企業卅年前是推動中國工業化的關鍵力量，而今天，美方預期台灣企業也將在總統川普重振美國製造業的目標中，扮演同樣重要的角色。台灣企業對美投資的興趣日益增長，為了予以支持，AIT透過半導體、AI與量子科技三大領域推動合作，並已與美國境內六個微電子產業重鎮建立連結。

龔明鑫籲美參院速通過 台美避免雙重課稅協定

行政院秘書長龔明鑫致詞時指出，今年台灣計有一三八家企業、共一八三名代表報名參與，自己二○二二年與前政委鄧振中共同擔任團長時，兩次台灣都是第一大外國代表團，象徵台美深化經貿發展。

龔明鑫也呼籲美參議院盡快通過「台美避免雙重課稅協定」，以創造更有利企業投資的環境，同時台美可於先進半導體、人工智慧及量子計算等領域共同研發或進行相關合作，台美合作可使美國再次偉大。

被問到美國關稅措施是否影響投資意願，龔明鑫指出，SelectUSA歷年活動對台美產業合作都有幫助，倘我企業赴美投資，深化雙方經貿關係，長期將有助解決貿易赤字問題。

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