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喘口氣後 美中貿易前景仍陷迷霧

2025/05/13 05:30

美中關稅戰攻防美中關稅戰攻防

編譯盧永山／特稿

相較於川普首個任期，美中花了十八個月才談成第一階段貿易協議，這次雙方在川普四月二日宣布「解放日」對等關稅政策，接著彼此互祭高額報復性關稅，才一個多月的時間，美中已於五月十一日達成共識，將在五月十四日前將當前的關稅各調降一一五％，速度之快令市場大感意外。

雖然這可能意味先前的高額關稅已重傷中國出口，也令美國付出不小代價，迫使雙方不得不各退一大步；但這次雙方達成關稅減讓的共識僅為期九十天的事實，讓不少分析師異口同聲地認為，美中達成貿易協議的前景仍充滿不確定性。

香港保銀投資首席經濟學家張智威指出，美中減讓關稅的幅度，比他預期的大，這對兩國和全球經濟都是非常正面的消息，也讓投資人對全球供應鏈短期內受損的疑慮大大減輕；但這只是為期三個月的暫時關稅減免，只是一個漫長過程的開始，雙方可能要花幾個月、甚至更長的時間才能達成解決方案。

荷蘭合作銀行外匯策略主管佛利（Jane Foley）說，美國向市場保證談判將繼續進行，且談判基調是積極的，雙方都表示不想脫鉤，因此外界更加樂觀地認為，關稅不會造成毀滅性影響，市場也鬆了一口氣；但這並不意味「我們又回到了川普就任前的狀態」，十％基本關稅依然存在，九十天的期限也在，且時間開始流逝，儘管整體情況沒有想像的那麼糟，但這些關稅最終會走向何方，以及對全球經濟成長和央行政策的影響，仍然存在相當大的不確定性。

90天期限 非永久性解決方案

有分析師認為，設定九十天的期限，只是一種談判策略。FP Markets首席分析師希爾（Aaron Hill）就說，此共識標誌著全球貿易動態的關鍵時刻，九十天的期限凸顯這些關稅減讓只是一種談判策略，而不是永久性的解決方案，這給長期貿易政策帶來不確定性。

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